中國在戈壁沙漠推廣軍用級橡膠種植應對供應鏈變化

在中國傳統的熱帶種植園之外，研究人員已將目光轉向戈壁沙漠，作為一種新型戰略作物的實驗場：高價值的橡膠樹。這一努力反映了北京減少對脆弱海外供應鏈依賴的推動，因為中國仍然是全球最大的天然橡膠消費國和進口國，這主要得益於其龐大的汽車和工業部門。根據估算，去年全國需求達到超過 700 萬噸，其中 85% 以上來自國外。這種脆弱性使得科學家們專注於杜仲（Eucommia ulmoides）。這種樹木因其樹皮在中國傳統醫學中備受珍視，且是中國唯一的天然橡膠本土來源，也是全球第二大橡膠資源。

來自杜仲的橡膠在國防應用中被證明特別有價值：將僅 3% 至 5% 的杜仲橡膠添加到橡膠混合物中，能顯著提高高性能、抗穿刺輪胎的耐久性和耐磨性，這種材料也被用於先進的電磁屏蔽複合材料。直到最近，杜仲主要在中國中部和南部生長，尤其是在長江平原。由於產量有限和提取過程困難，這限制了它在大規模工業和軍事供應鏈中的作用。

這一計劃始於中國最嚴酷的地區之一的冒險，但最終變成了沙漠農業的典範。2016 年，由西北農林科技大學林學院院長蘇銀泉領導的團隊，租下了新疆 14 公頃的荒地，測試杜仲是否能在當地存活和生長。這是這種 medicinal rubber tree 首次在該地區種植。到去年，這片曾經的荒地已轉變為一片濃密且富饶的杜仲森林。結果超出了預期。參與該項目的西北農林科技大學教授朱明強本月早些時候表示，杜仲產業正蓬勃發展。中國目前在約 30 萬公頃的土地上種植杜仲，計劃到 2030 年擴展至 330 萬公頃，其中新疆單獨計劃增加 30 萬公頃。

將一種藥用樹木轉變為可靠的沙漠作物需要的不僅僅是在沙子中種植。首個主要挑戰是基因學。為了解決這個問題，研究團隊在西安的略陽縣建立了一個專門的育種基地。科學家使用藥用價值和橡膠產量的關鍵指標，篩選了來自中國各地的 50 多個優質杜仲種質，並進行系統的育種計劃，最終培育出適應乾旱沙漠條件的品種。

第二個挑戰是提高橡膠產量。根據中國 2016–2030 年國家杜仲產業發展計劃，果皮、樹皮和葉子分別含有 15% 至 18%、8% 至 10% 和 2% 至 3% 的天然橡膠，因此全株提取是該項目經濟效益的核心。在去年 11 月，朱教授宣布了一項突破性進展：一種“橡膠優先”的提取過程，並在《ACS Sustainable Chemistry Engineering》上發表。這種方法結合了低熔點環保溶劑和生物處理以進行初步的樹膠分離，隨後通過針對性的步驟來分離橡膠。最終，這一過程不僅加快了提取速度，還顯著降低了能耗和溶劑消耗，同時提供高產量和優異的純度，使大規模杜仲橡膠生產更具可行性和可持續性。

