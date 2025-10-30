基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
中國大作再一款！《樓蘭：詛咒之沙》首曝實機預告，Steam商店已上線
由中國涼屋遊戲與 PlayStation 合作的「中國之星計畫」今（28）日公開新作《樓蘭：詛咒之沙》首支遊戲實機預告，本作是一款以古西域絲路為背景的 ARPG，發售時間未定，預計登上 PS5、Steam、Epic Game Store 等平台，並支援繁體中文。
《樓蘭：詛咒之沙》故事描述一個被放逐的皇家侍衛，在金戈鐵馬的亂世中，回到樓蘭古國尋找心愛的公主的淒美愛情故事。 玩家將操控枯骨戰士「詛咒之沙」，在俯視角的危險世界裡，操控沙子能力進行解謎探索，體驗一對多的寫實冷兵器戰鬥，打敗強大的敵人，對抗自己被詛咒的命運。
玩家具有「骨」與「沙」兩種型態，可以隨意切換來體驗不同操作風格與劇情互動，而戰鬥部分則主打「一對多的寫實冷兵器戰鬥」，以類似《Hades》（黑帝斯）的俯視角畫面來對抗敵人（但運鏡看起來更豐富一些），從預告來看，主角可以把沙子當作能力，丟出類似迴旋鏢或是遠程武器來攻擊敵人。
目前《樓蘭：詛咒之沙》的 Steam 與 Epic Game Store 商店已經上線，有興趣的可以把本作先加入願望清單。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老
中國在《黑神話：悟空》之後許多同樣 3A 級動作冒險作品接連誕生，本次介紹的《長生：白夜無名》則由中國長生工作室 29 日在中國 Bilibili 等各大社群網站公開，一款流暢的架空明朝單機動作冒險新作，7 分鐘實機預告展現細緻景色、對敵人的流暢斬殺與 BOSS 戰刺激對刀等內容。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化
《腦部鍛鍊》（脳トレ）系列，是由任天堂和日本神經科學家、教授川島隆太合作的一款特殊遊戲，最早在 2005 年於 NDS 上推出，後來也有在 Switch 上推出最新作。而近日，另一項最新的科學研究指出，過去風靡一時的任天堂《腦鍛鍊》系列遊戲，對於延緩大腦老化的效果可能遠超我們的想像。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
《從前從前有個塊魂》系列睽違14年續作正式發售，支援線上四人遊玩
萬代南夢宮娛樂宣布，《塊魂》系列睽違14年的全新作品《從前從前有個塊魂》已於今（23）日在PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台發售，並將於明（24）日在STEAM平台登場。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu
TikTok / 抖音平台主打超上癮的極短視頻格式，衍生了製作更精緻、故事更完整的「短劇」，「老公出軌閨蜜」、「重生復仇」、「豪門虐戀」、「兄妹禁忌戀」等狗血主題更在歐美開始盛行。這種低成本、極度殺青的短劇有千萬播放的龐大潛力，是吸引不少內地廣告主的新類型廣告行銷渠道，香港 marketer 想要趕上這潮流嗎？Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
LVMPD 公佈 Tesla Cybertruck 警車內部新片段
拉斯維加斯警察局（LVMPD）近日公開了一段新影片，展示了由億萬富翁 Ben Horowitz 和 Felic […]TechRitual ・ 2 小時前
Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言
Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言TechRitual ・ 4 小時前
〈財報前瞻〉iPhone 17熱銷助攻業績 但蘋果仍須用AI贏回華爾街信心
蘋果將於周四 (30 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第四季財報，投資人聚焦 iPhone 17 系列是否帶來換機熱潮，以及該公司在人工智慧 (AI) 布局上能否加速，以取信華爾街。市場估計，本期 iPhone 銷售可望年增近 9%，帶動鉅亨網 ・ 17 小時前
AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一
昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播，沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
WTT冠軍賽蒙彼利埃站 杜凱琹打入女單十六強
【Now新聞台】世界乒乓球冠軍賽蒙彼利埃站，港隊的杜凱琹打入女單十六強。 紫色衫的杜凱琹首圈對手是埃及的高達，17歲的高達目前世界排名25位，比杜凱琹高18位。頭一局全程領先之下，先贏11比7。先輸一局的杜凱琹，剛剛於倫敦球星挑戰賽夥拍黃鎮廷取得混雙銀牌。第二局落後2比4之下，打出一段8比0超前，贏回一局11比6。之後兩局杜凱琹都控制戰局，再贏11比8和12比10，局數3比1反勝高達，會和羅馬尼亞的莎馬拉爭八強席位。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
商務部:美方取消對中國商品加徵10%芬太尼關稅
商務部表示，中美經貿團隊通過吉隆玻磋商，達成的共識包括，美方將取消針對包括港澳特區在內中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方有關關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。商務部說，美方將暫停實施在9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。另外，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。雙方又就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。雙方進一步確認馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。商務部表示，中美吉隆玻經貿磋商取得積極成果，充分證明雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。 (WL)infocast ・ 1 小時前
商廈市場｜新世界「83瓊林街」出租率逾7成 跨國企業AECOM承租3層半月租360萬
樓市氣氛好轉不單是住宅，連商廈都回暖。新世界發展（0017.HK）長沙灣地標甲廈「83瓊林街」錄得大手租賃，由跨國基建顧問研究公司AECOM亞洲區總部承租3層半樓面，合共12萬方呎，料月租約360萬元，呎租約30元，創疫情後區內最大宗甲級寫字樓租務紀錄。BossMind ・ 6 小時前
Meta 在聽證會中再次向共和黨道歉，Google 堅持立場
在週三的參議院聽證會上，有關政府對科技平台的審查問題，Meta 的一位高層向共和黨立法者表示遺憾，因為公司未能 […]TechRitual ・ 10 小時前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Google Gemini for Home 正式發佈
本月初，Google 發佈了 Gemini for Home 及一系列家庭設備。如今，Gemini for H […]TechRitual ・ 9 小時前
特朗普預告 減徵中國芬太尼關稅
美國總統特朗普昨已抵達南韓，準備出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，今天早上將與中國國家主席習近平會面，市場聚焦雙方會談內容及成果。特朗普昨在「空軍一號」上對傳媒表示，預計會降低與芬太尼相關的對華關稅，以換取中國承諾限制出口用於製造芬太尼的化學品。信報財經新聞 ・ 13 小時前
美職最高薪酬榜 美斯拋離孫興慜
【Now Sports】8屆金球獎得主美斯，仍然是美職聯薪酬最高的球員，壓倒今夏才加盟洛杉磯FC的孫興慜。根據MLS球員協會公佈的資料顯示，球王美斯（Lionel Messi）每年從效力球會國際邁阿密得到2040萬美元的薪酬收入，冠絕一眾美職球員，而這數目當然不包括其他收入，包括贊助金額。這名38歲阿根廷巨星在本季美職常規賽28場入29球，近期才與國際邁阿密續約，暫未知其薪酬條件會否更為優厚。排第2是韓國球星孫興慜，每年薪酬收入為1110萬美元，即僅較美斯的一半多了少許。排第3位是美斯的隊友巴斯基斯，將於球季結束後掛靴的他，每年薪酬收入為870萬美元。now.com 體育 ・ 4 小時前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 2 小時前