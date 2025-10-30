中國大作再一款！《樓蘭：詛咒之沙》首曝實機預告，Steam商店已上線

由中國涼屋遊戲與 PlayStation 合作的「中國之星計畫」今（28）日公開新作《樓蘭：詛咒之沙》首支遊戲實機預告，本作是一款以古西域絲路為背景的 ARPG，發售時間未定，預計登上 PS5、Steam、Epic Game Store 等平台，並支援繁體中文。

遊戲實機畫面與預告曝光（圖源：樓蘭：詛咒之沙）

《樓蘭：詛咒之沙》故事描述一個被放逐的皇家侍衛，在金戈鐵馬的亂世中，回到樓蘭古國尋找心愛的公主的淒美愛情故事。 玩家將操控枯骨戰士「詛咒之沙」，在俯視角的危險世界裡，操控沙子能力進行解謎探索，體驗一對多的寫實冷兵器戰鬥，打敗強大的敵人，對抗自己被詛咒的命運。

玩家具有「骨」與「沙」兩種型態，可以隨意切換來體驗不同操作風格與劇情互動，而戰鬥部分則主打「一對多的寫實冷兵器戰鬥」，以類似《Hades》（黑帝斯）的俯視角畫面來對抗敵人（但運鏡看起來更豐富一些），從預告來看，主角可以把沙子當作能力，丟出類似迴旋鏢或是遠程武器來攻擊敵人。

目前《樓蘭：詛咒之沙》的 Steam 與 Epic Game Store 商店已經上線，有興趣的可以把本作先加入願望清單。

