中國夫妻生出金髮碧眼娃！竟是隔代遺傳

▲中國江蘇一對夫妻生出「外國臉」的女兒，追查後發現原來是因為曾祖父有外族血統、隔代遺傳導致。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國江蘇一對普通夫妻，2022年迎來愛女誕生，卻因孩子奇特的外貌而成為外界談論焦點，黑髮黑眼的2人竟誕下有著金棕色頭髮及灰藍眼珠的女兒，一度以為是不是抱錯了。後續經由家族史回溯，一切終於真相大白，原因竟是「隔代遺傳」。

綜合中媒報導，3歲的楊寅馨活脫脫就是外國人的模樣，與一般中國孩童的外貌，差異非常明顯，家人一開始感到十分錯愕，甚至還去做了DNA鑑定，結果吻合親子關係，追溯家族史後才發現，原來太爺爺（曾祖父）是俄羅斯的斯拉夫人。

報導指出，過去幾代，這個家族大多生的是男孩，可能是性別也有影響，血液裡的斯拉夫基因特徵沒有特別凸顯，直到這一代生出個女娃娃，隱藏多年的基因才重新浮出水面。

這樁跨越數代的隔代遺傳事件引起熱議，女孩的父母表示，雖然因為女兒長相特殊而受到較多議論，但現在已經完全理解，畢竟孩子的樣貌都是隨機的，只要她健康、快樂成長就好。

▲楊寅馨與媽媽。（圖／翻攝自微博）

