中國女子涉竊巴黎博物館金塊 法國檢方起訴

（法新社巴黎21日電） 法國檢察官今天表示，一名中國女子因涉嫌竊盜巴黎自然歷史博物館收藏的金塊，近日被捕並遭到起訴。法國近來有數間文化機構遭人入侵竊取珍寶，引起全球譁然及關注。

巴黎自然歷史博物館（Natural History Museum）這起竊盜案發生於上月16日，大約一個月後，世界知名的羅浮宮（Louvre）博物館本月19日也發生珠寶竊案。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，一名24歲中國女子上月30日在西班牙巴塞隆納落網，她涉嫌闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值約175萬美元的6塊金塊。

這名嫌犯本月13日已移交給法國當局，她當天被指控犯下竊盜與刑事共謀罪，並受到羈押。

根據貝庫歐，這名女子被捕時，她正試圖處理近1公斤的熔化金塊。

被竊藏品包含玻利維亞18世紀捐贈的金塊、俄羅斯沙皇尼可拉斯一世（Nicholas I）1833年所贈來自烏拉地區（Ural）的金塊，還有可追溯至美國加州淘金熱潮的金塊。

貝庫歐提到，1990年在澳洲發現的5公斤大型金塊也被偷走。

她補充道，將近6公斤的自然金（native gold）失竊，損失估達175萬美元，其歷史與科學價值則為「無價」。

調查人員發現，博物館兩扇門遭人以研磨器械切割，展示櫃也遭到噴槍破壞。現場附近找到噴槍、研磨器械、螺絲起子、氣瓶跟鋸子等工具。

貝庫歐談到，監視器影像顯示，事發當天凌晨1時後不久有一人單獨潛入博物館，並於凌晨4時左右離開。她強調，相關調查仍在進行中。