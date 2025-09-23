中國將蘇聯噴氣式飛機轉變為超音速無人機

中國的軍方最近公開了一款改裝自蘇聯時代戰鬥機的作戰無人機，這一發展可能使未來在台灣的衝突中能夠進行大規模的無人機攻擊。中國人民解放軍在長春航展上展示了這款無人機，該展會於上周五開幕，持續至周二。這一公開亮相證實了外界多年來對北京將大量退役的 J-6 戰機轉換為無人平臺的猜測。中國在1960年代至1980年代期間生產了數千架 J-6，這是蘇聯 MiG-19 的複製品。這款第二代超音速戰鬥機曾經是中國人民解放軍空軍的主力，但如今的性能遠不及中國的前線戰機。

根據《南華早報》的報導，J-6 的最高速度為 1.3 馬赫，作戰範圍約為 435 英里（約 700 公里），可以攜帶大約 550 磅（約 250 公斤）的彈藥。展會上顯示的信息指出，首架無人 J-6 早在 1995 年就已經飛行。改裝過程中，所有與駕駛員相關的系統，如彈射座椅和輔助油箱，都被移除，並增加了自主飛行控制系統、自動駕駛儀和地形匹配導航系統。額外的武器站點則提高了其載重能力。這架飛機被描述為可以用作打擊平臺或訓練用的靶機。

由於 J-6 的數量龐大，這一計劃被認為是耗損戰的具成本效益選擇。據估計，中國目前剩餘的 J-6 機型約有 3,000 架。在台灣的突發事件中，這些無人機可以用來進行群攻以達到飽和打擊的效果，或用作誘餌以揭示空中防禦設施的具體位置。全尺寸的戰機搭載的現代化電子設備相對較少，可能對於針對小型無人機的電子干擾或定向能量武器的抵抗能力更強。

在台灣，軍事評論員對此表示擔憂。退役的台灣中將帥化名上周在 CTiTV 上表示：「我不怕東風[彈道導彈]，我擔心的是這款無人機。」他提到，「數百甚至數千架這類飛機可以以群體形式出現，這比導彈更可怕。」他指出，使用美國製的愛國者導彈攔截這些無人機將會是相當昂貴的。如果不加以遏制，這些無人機將可能用來轟炸高價值目標，甚至以超音速速度發動自殺式攻擊。

前解放軍教官及軍事評論員宋忠平告訴中國媒體，這些飛機可以成為對台灣攻擊的先鋒，迫使台灣花費昂貴的攔截導彈，如愛國者導彈和台灣自主研發的天劍-2 導彈。「在衝突發生時，載人飛機的安全無法得到完全保證，失去它們的成本將是巨大的。無人機需要用來壓制和消耗空中防禦能力。」宋忠平補充道，將 J-6 轉換為自殺式無人機是最簡單且最具成本效益的選擇。北京聲稱台灣是其領土的一部分，並未排除以武力將這個自主管理的島嶼納入控制之中。

自從2016年台灣獨立傾向的民進黨執政以來，兩岸之間的緊張局勢加劇，人民解放軍也加強了在台灣周邊的軍事活動。大多數國家，包括美國，並不承認台灣的獨立，但反對任何以武力改變現狀的行為。

