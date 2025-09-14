中國專家稱下一代人工智能可能結束隱形潛艇的時代

據報導，潛艇隱形時代可能即將結束，因為人工智能正在重塑海軍戰爭。根據中國的一項最新研究，該研究於八月發表在同行評審的期刊《電子光學與控制》中，揭示了一種先進的人工智能驅動反潛戰系統，能夠探測和追蹤即使是最安靜的潛艇。這項研究由中國直升機研究與發展院的高級工程師孟浩領導，重點強調智能、實時決策如何顯著降低潛艇逃脫偵測的機會。這些發現表明，傳統潛艇隱形策略可能很快在面對人工智能增強的海軍技術時，變得遠不如以往有效。

這一反潛系統的運作類似海洋中的智能指揮官，與傳統搜索方法不同，它結合了聲納浮標、潛水傳感器、雷達，甚至海洋溫度和鹽度等數據，創建出一個實時的、全面的水下活動圖景。研究還聲稱，該反潛系統可以將潛艇的逃脫機會降低至僅 5%，這意味著每 20 艘潛艇中只有 1 艘可能會成功逃脫偵測和攻擊。系統一旦啟動，能迅速確定搜索位置、如何配置感測器，以及如何在潛艇嘗試迴避行動（如之字形航行、保持靜音或部署誘餌）時作出反應。根據《南華早報》的報導，這項技術在電腦模擬中成功地定位和追蹤敵方潛艇的成功率約為 95%，無論潛艇如何巧妙地隱藏自己。

廣告 廣告

根據孟浩及其團隊的說法，該系統的整體成功率約為 95%。它依賴於三層結構：感知、決策和人機交互。人工智能首先融合來自聲納、雷達、磁異常探測器和海洋傳感器的數據，以創建水下環境的實時圖像，同時考慮溫度、鹽度和背景噪音等變量。潛艇在海軍戰略中長期以來被視為關鍵的非對稱武器，因為它們能夠執行核打擊、收集情報或針對航空母艦群進行攻擊，同時幾乎無法被偵測。例如，美國海軍認為其核潛艇艦隊在任何潛在未來衝突中，對於迅速擴張的中國人民解放軍海軍構成了關鍵的威懾。

截至 2025 年中，美國開放來源資料顯示，其約有 70 艘核動力潛艇。這些潛艇能夠融入海洋的背景噪音中，並部署先進的無人機，以混淆和分散敵方的追蹤系統。然而，用於對抗這些傳統潛艇策略的技術可能變得更加複雜。中國的項目團隊已經開發了基於大型語言模型的接口，幫助人類操作員管理多個人工智能代理。這些助手將複雜的傳感器數據和算法策略轉換為易於理解的建議，顯著減輕了高壓任務下的認知負荷。研究人員補充說，未來的版本可以與空中無人機、水面艦艇和無人水下載具配對，形成一個完全整合的三維獵捕網絡。這一技術的進步將可能改變未來的海軍戰爭格局，潛艇的隱形優勢正面臨前所未有的挑戰。

推薦閱讀