中國展示導彈防禦原型，美國擬定金色圓頂計劃

中國近日據報已展示一個全球防禦系統的工作原型，該系統可以監測來自世界各地的導彈發射。這個系統被稱為「分佈式預警檢測大數據平台」，並且已經由中國人民解放軍（PLA）進行了測試和部署。根據開發者的說法，該系統能夠同時追蹤多達 1,000 枚來襲導彈。它通過衛星、雷達、光學傳感器以及陸地、海洋、空中和空間的偵察平台收集數據，從而實現對導彈的全方位監控。
該技術能夠識別飛行路徑，區分真正的彈頭與誘餌，並提供信息以指導攔截系統。根據《南華早報》（SCMP）的報導，這是全球首個具備全球覆蓋能力的導彈防禦系統。研究團隊由南京電子技術研究所的李旭東領導，他們解釋說，這個原型解決了長期以來來自不同來源的數據整合難題。該系統能夠整合來自不同地區和平台的信息，即使這些平台由不同供應商建造，且在不同時間部署。
李的團隊在《現代雷達》期刊上發佈的同行評審論文中寫道，「原型系統可以實現多達 1,000 個數據處理任務在各個節點之間的分佈式並行調度」。通過整合早期預警系統的數據，該平台能夠產生統一的結果，例如目標追蹤、發射警報和識別。李和他的同事表示，這些結果可以在指揮層級之間共享，從而增強 PLA 的態勢感知。
根據《南華早報》的報導，該系統使用 QUIC（快速 UDP 互聯網連接），這是一種下一代數據傳輸協議，能夠在強干擾下實現安全和快速的數據傳輸。收集到的數據還將用於訓練人工智能系統，以便未來的升級。
與此同時，美國的金色圓頂項目仍在努力中，尚未產生工作模型。特朗普總統於 5 月提出創建一個全球導彈防禦網絡的想法，但目前尚未有明確的技術架構或實施計劃。美國太空部隊的負責人邁克爾·古特萊因承認，進展緩慢。他在 7 月表示，「告訴你們他們知道什麼的人，其實並不知道，包括我自己。」行業專家認為，金色圓頂面臨的最大挑戰不是武器，而是數據。Arcfield 的傳感器和數據整合副總裁丹·奈特指出，「我們擁有所需的信息或數據，只是它們不在正確的地方」。
奈特補充說，美國需要重新設計其數據網絡並使用基於模型的工程來使系統運行。此外，還有關於金色圓頂是否應該包含盟友系統以及人工智能對敏感信息的訪問程度的辯論。
一些防禦分析人士指出，中國的進展逐漸加快，而美國的項目面臨延遲。高超音速導彈、高功率激光器、第六代戰鬥機和電磁彈射器等美國的發展都在放緩，而中國則在穩步推進。報告指出，專家們認為這可能是另一個「美國有想法，但中國將其付諸實現」的例子。雖然中國的原型尚未完美，但其部署顯示出它已經在建設全球首個行星級導彈防禦系統方面跨越了一個里程碑。研究人員表示，他們預計未來將改善並擴展該平台。
