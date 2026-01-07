中國展示新型卡車裝載微波武器 可有效對抗無人機群

中國近日公佈了一款高功率微波武器的詳細信息，該武器旨在對抗無人機，其開發者聲稱該系統的有效射程超過了類似的美國軍事技術，並且可以作為更廣泛的分層空中防禦網絡的一部分。這款名為「颶風 3000」的卡車安裝系統在九月份的北京大型軍事閱兵中首次公開展示。本周，國有防務承包商中船重工首次披露了該武器的技術信息，詳細介紹其對無人機（包括無人機群）所扮演的角色。

根據中船重工的專家余建軍的說法，該系統的有效攔截範圍超過三公里（約 1.9 英里），能夠針對輕型和小型無人機及無人機群進行攔截。余表示，該射程使得這款系統在國內外的類似系統中處於領先地位。他指出，颶風 3000 不僅僅是一個傳統的點防禦系統，而是支持更廣泛的區域拒止任務，能夠獨立運作或與激光武器及傳統空中防禦火炮網聯合，形成他所描述的「鐵三角」對抗無人機。

根據余的說法，這使得該系統能執行多樣的空中防禦任務，包括點防禦、邊界和沿海安全以及城市公共安全行動。據稱，該系統的性能將超過美國陸軍的類似高功率微波系統「Leonidas」，該系統由美國公司 Epirus 開發。公開的資料顯示，Leonidas 的有效射程約為 2 公里（1.2 英里）。

高功率微波武器旨在使用所謂的硬殺傷方法來擊敗無人機。該系統並不發射彈頭，而是發射強大的微波，能夠以光速干擾或摧毀無人機的電子元件。這項技術特別適合用來對抗數量龐大且成本低廉的小型無人機。中船重工於 2024 年在珠海航展上首次展示了颶風 3000，並且還展示了一個較小的系統——颶風 2000。

根據報導，颶風 2000 的射程約為 2 公里（1.2 英里），旨在偵測、跟踪及中和輕型小型無人機。余表示，颶風 3000 明顯更大、更強大，具備改進的偵測範圍、跟踪性能、作戰持久性和自動化水平。根據他的描述，該系統使用雷達來偵測和追蹤移動的空中目標，隨後電光傳感器提供精確的視覺跟踪。

一旦鎖定，系統通過天線面板發射高功率微波能量來關閉目標。與導彈或基於火炮的空中防禦系統不同，高功率微波武器通常被描述為擁有近乎無限的彈藥，因為它們不依賴物理彈藥。每次交戰的成本相對較低，與爆炸性武器相比，附帶損害的風險也較小。

微波系統與定向能激光武器有所不同，後者通常一次只能針對一個目標。高功率微波武器能夠覆蓋更大的範圍，從而在空域內進行掃描並同時擊敗多架無人機，這種能力在對抗協調的無人機群攻擊時特別有用。余表示，中船重工希望擴展其微波系統的使用範圍，除了對抗無人機任務外，潛在應用還包括干擾敵方通信鏈路、對抗空中電子偵察平台、中和精確制導彈藥，甚至可作為對人員的非致命主動拒止系統。

中國已將颶風 3000 展示作為分層空中防禦概念的一部分，該概念結合了導彈、激光和電子戰工具。其他中國的微波系統包括由中國航天科技集團開發的 FK-4000。在美國，Leonidas 系統也已針對無人機群進行測試。Epirus 曾表示，該系統在九月份的測試中在幾秒鐘內中和了一組 49 架四旋翼無人機。原型機也在四月份的「巴利卡坦」聯合軍事演習中被部署，這標誌著美國在該地區首次實際使用此類武器。

