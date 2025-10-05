中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項任務不僅是中國在北極地區的重大科學探索，同時也標誌著全球首個載人和無人潛艇協同操作的成功執行。在潛水過程中，研究團隊收集了數百個深海樣本，並獲取關於生物多樣性、海洋水文、海冰狀況及水化學的數據，為未來的科學研究提供了寶貴的資料。
此次考察覆蓋了中央北極海域的廣泛區域，為深海生態系統和氣候變化提供了重要見解，旨在支持數據分析並增進對北極環境變化的理解。這項大型任務由一支先進的研究艦隊組成，其中包括中國自主建造的破冰船「雪龍 2」、極地破冰船「極地」和研究船「探索 3」，以及搭載載人潛艇「蛟龍」的研究船「深海 1」。根據媒體報導，艦隊於七月自山東省青島出發，航行至北緯 77.5 度，進行海洋環境調查和深海潛水。
這次考察是中國迄今為止最大規模的北極探險，於九月 26 日結束，最後一批研究人員乘「雪龍 2」返回上海。「蛟龍」潛艇在冰覆蓋的北極水域進行了首次載人潛水，成功收集了來自極端深度的寶貴數據和樣本。根據「蛟龍」潛艇的首席駕駛傅文韜的說法，團隊在這次北極任務中擴展了潛艇的單點作業方法，並與無人遙控潛艇進行了協同潛水，解決了水下通信、定位準確性和同步運動等挑戰。傅強調，這次成功的試驗是未來更複雜的聯合作業的重要一步。
在八月的考察中，這次北極探險進行了一系列聯合潛水任務，載人潛艇「蛟龍」和無人遙控潛艇共同參與，為極地研究樹立了新的里程碑。在這些任務中，兩艘潛艇在水下互相拍攝，同時收集北極海底的生物和地質材料。經過十多次潛水， 「蛟龍」共收集了 183 個生物樣本，包括蝦、海蜘蛛和海葵，還有沉積物、岩石和海水樣本，這些樣本將用於進一步的分析。
根據青島國家深海中心的資料，這次北極潛水中收集的生物和地質樣本質量明顯高於傳統拖網方法獲得的樣本，這些改進的樣本預計將支持更精確的形態學鑑定和進一步的科學研究。此外，中國自然資源部下屬的第二海洋研究所的研究人員運用了人工智能工具和環境 DNA 檢測技術，以提升深海生物的識別和分類，這標誌著在海洋研究中先進技術的整合又向前邁進了一步。
