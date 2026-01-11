中國工程師成功救回被困隧道掘進機的驚人技術成就

中國工程師成功將一台困在地下的隧道掘進機（TBM）透過其雙胞胎機器進行救援，將災難轉變為傑出的工程成就。這項驚人的工程成功發生在長江之下，團隊對此感到非常自豪。問題最初出現在江陰-靖江長江隧道的建設過程中，這是一條長達 6.4 公里（約 4 英里）的公路隧道，使用的掘進機寬達 16 米（約 52.5 英尺），價值數百萬美元。這些機器能在挖掘的同時支撐上方的地面，並在隧道建設過程中進行內部加固。

隨著工作按計劃進行，TBM卻發生了災難性的故障。當時，這台TBM位於地下約 54 米（177 英尺），正面臨著來自上方的巨大水壓。面對這種情況，TBM無法倒退，也無法安全拆解以進行回收，現場維修更是不可能。隨著情勢變得十分嚴峻，工程團隊面臨幾個同樣災難性的選擇：完全放棄這台TBM並承擔損失，或是重新設計或取消整個隧道項目。無論選擇哪一種，都將導致數年的延誤和所有參與者的尷尬。

然而，團隊決定嘗試第三個選項：利用其雙胞胎機器進行救援。他們的計劃是從對岸發射第二台TBM，並直接朝著困住的TBM駛去。雖然這聽起來簡單，但實際上並非易事。要成功，他們需要預測在巨大河流下的地面運動，同時在幾公里的距離內以毫米的精度控制方向。團隊還必須避免任何微小的垂直或水平誤差，否則可能導致崩塌或淹水。最重要的是，目標誤差範圍必須小於一枚硬幣的厚度！

令人難以置信的是，團隊成功實現了這一目標，最終的垂直誤差僅為 2 毫米。最終的水平錯位幾乎為零，且在軟沉積物和飽水的地面下完成。在地下進行所謂的中隧道對接是地下土木工程中最具挑戰性的操作之一，這使工程師不僅能夠接觸到失敗的TBM，還能夠恢復隧道項目，繼續進行而不必完全放棄。

這一消息不僅關乎拯救隧道項目，更是一個展示創新思維和規劃的案例。值得注意的是，這一事件顯示出在河流下進行深層救援的可能性，以及大型TBM故障不一定導致項目的終結。同時，它也強調了隧道精確導引系統已達到新的水平。展望未來，從這次險境中學到的經驗可能會被應用於未來的項目，例如海底隧道、地鐵系統及高風險地質環境的工作。

