龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
中國工程師成功救回被困隧道掘進機的驚人技術成就
中國工程師成功將一台困在地下的隧道掘進機（TBM）透過其雙胞胎機器進行救援，將災難轉變為傑出的工程成就。這項驚人的工程成功發生在長江之下，團隊對此感到非常自豪。問題最初出現在江陰-靖江長江隧道的建設過程中，這是一條長達 6.4 公里（約 4 英里）的公路隧道，使用的掘進機寬達 16 米（約 52.5 英尺），價值數百萬美元。這些機器能在挖掘的同時支撐上方的地面，並在隧道建設過程中進行內部加固。
隨著工作按計劃進行，TBM卻發生了災難性的故障。當時，這台TBM位於地下約 54 米（177 英尺），正面臨著來自上方的巨大水壓。面對這種情況，TBM無法倒退，也無法安全拆解以進行回收，現場維修更是不可能。隨著情勢變得十分嚴峻，工程團隊面臨幾個同樣災難性的選擇：完全放棄這台TBM並承擔損失，或是重新設計或取消整個隧道項目。無論選擇哪一種，都將導致數年的延誤和所有參與者的尷尬。
然而，團隊決定嘗試第三個選項：利用其雙胞胎機器進行救援。他們的計劃是從對岸發射第二台TBM，並直接朝著困住的TBM駛去。雖然這聽起來簡單，但實際上並非易事。要成功，他們需要預測在巨大河流下的地面運動，同時在幾公里的距離內以毫米的精度控制方向。團隊還必須避免任何微小的垂直或水平誤差，否則可能導致崩塌或淹水。最重要的是，目標誤差範圍必須小於一枚硬幣的厚度！
令人難以置信的是，團隊成功實現了這一目標，最終的垂直誤差僅為 2 毫米。最終的水平錯位幾乎為零，且在軟沉積物和飽水的地面下完成。在地下進行所謂的中隧道對接是地下土木工程中最具挑戰性的操作之一，這使工程師不僅能夠接觸到失敗的TBM，還能夠恢復隧道項目，繼續進行而不必完全放棄。
這一消息不僅關乎拯救隧道項目，更是一個展示創新思維和規劃的案例。值得注意的是，這一事件顯示出在河流下進行深層救援的可能性，以及大型TBM故障不一定導致項目的終結。同時，它也強調了隧道精確導引系統已達到新的水平。展望未來，從這次險境中學到的經驗可能會被應用於未來的項目，例如海底隧道、地鐵系統及高風險地質環境的工作。
推薦閱讀
其他人也在看
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 3 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散
粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。今日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民拆解大廈「黃金樓層」
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民熱議香港住宅樓層安全，分析防火層、低層及高層風險，拆解「黃金樓層」。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 15 小時前
格陵蘭5政黨發聯合聲明 不願受美國統治
（法新社格陵蘭首府努克9日電） 格陵蘭議會中5個政黨的領袖今晚發布聯合聲明，表示「我們不想要當美國人」。不過，格陵蘭政黨領袖在聯合聲明中說：「我們不要當美國人，我們不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。法新社 ・ 1 天前
川普突襲式用兵成常態？美國對委內瑞拉動武釋放戰略訊號、日本陷外交兩難
美國對委內瑞拉發動軍事行動，被視為川普第二任期突襲式用兵的重要指標。《華爾街日報》指出，美國頻繁海外動武恐加重五角大樓負擔，也讓亞太關鍵盟友日本在日美同盟與國際立場間陷入進退失據的困境。鉅亨網 ・ 7 小時前
KK園電騙末日？ 日本NTT成功開發AI偵測詐騙來電 準確率95%
日前有「電騙之王」之稱、重大跨境賭詐犯罪集團頭目、太子集團創始人陳志遭由柬埔寨遣返北京，案件正在進一步偵辦。不過要堵截「KK園」式電騙，可能最終還是得靠技術革新，在詐騙電話同樣嚴重的日本，據報NNT Docomo已開發出新AI系統，能夠封鎖疑似詐騙電話號碼，目前已進入內部測試階段Yahoo財經 ・ 11 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口
【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。on.cc 東網 ・ 1 天前
2026年可能引發美股下跌的3大事件
據《Investing.com》，美股在 2026 年開局時延續了去年推動市場上漲的動能，但 Sevens Report 警告，投資人不應假設這波漲勢會無限延續。Sevens 點出三項可能推動股市走低的發展。鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗稱無法容許華出口管制 日本啟動深海稀土開採
中國禁向日本軍事用戶等出口所有兩用物項,日本首相高市早苗在今日(11日)播出的日本放送協會(NHK)節目表示,無法容許,只針對日本的這次舉措與國際慣例大相徑庭。另外,日本為減少對中國的依賴,今日啟動一項深海稀土開採計劃。《共同社》報道,高市的相關言論是於本月8日錄製。她指出,已向中方強烈抗議,並要求撤回該措施;將與七國集團(G7)攜手冷靜應對,主張有必要在重要物資採購方面降低對特定國家的依賴。另外,日本啟動深海稀土開採計劃是國產稀土產業化的第一步,日本海洋地球科學技術廳(JAMSTEC)表示,測試任務期間,地球號科考船將向水下投放一根管道,讓其末端連接的採礦機能夠到達海底,並採集富含稀土的泥沙。此次航行計劃持續至下月14日。國際戰略研究所(IISS)研究員上砂考廣接受《法新社》採訪時表示,如果日本能夠持續有效地開採南鳥島附近的稀土,就能確保關鍵產業的國內供應鏈安全。此外,大幅降低對中國的供應依賴,對高市政府而言也是一項重要的戰略優勢。據《日經新聞》報道,位於日本專屬經濟區內的南鳥島附近海域,估計蘊藏逾1600萬噸稀土,是全球第三大稀土儲量。這些豐富的礦藏含有足夠730年使用的鏑,以及足infocast ・ 2 小時前
加州億萬富翁稅來襲 Google兩大創辦人平安夜「走佬」
加州擬徵收 5% 億萬富翁稅，Google 創始人佩吉與布林在 2025 年平安夜將 T-Rex LLC 遷至特拉華與內華達，並在佛羅里達置業避稅。矽谷富豪逃離潮與黃仁勳留人策略，引發科技產業與資本流動新思考。鉅亨網 ・ 11 小時前
中國晶片「去美化」重大進展！半導體設備國產化提前破50％、7奈米驗證提速
中國半導體設備國產化進程明顯加速，提前一年突破 50% 門檻。工信部數據顯示，晶圓廠新產線國產設備占比達 55%，7 奈米驗證線提早通線，14 奈米全國產供應鏈加速落地，設備股與市場規模同步升溫。鉅亨網 ・ 7 小時前
【Aeon】啟德一周年 限定福袋只賣 $89
AEON STYLE啟德踏入一周年，準備咗一連獨家優惠！由即日起，於AEON STYLE 啟德購物滿$150或以上，即可以$89換購「AEON STYLE 啟德一周年限定福袋」，每個福袋內有7件超值好物YAHOO著數 ・ 1 天前