焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

Yahoo Tech HK

中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片

比外界過去的猜測要快很多。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片
中國已成功做出 EUV 光刻機原型機？前 ASML 工程師打造，最快 2028 年量產晶片

中國的自研光刻機事業突然傳出重大進展！早些時候路透社從知情人士處獲悉，已有中方團隊成功做出了 EUV（極紫外光）光刻機原型機。目前該設備正在測試，政府目標是 2028 年用它量產可用的晶片。不過專家評估更務實的時間點會是 2023 年。但無論如何，這都比外界過去的預測要大幅提前。

傳說這台原型機是基於回收的光刻機舊零件，由曾供職荷蘭半導體設備大廠 ASML 的工程師透過逆向工程的方式打造。該計畫隸屬於中國半導體戰略，由中央科技委員會主任丁薛祥領導，華為扮演了關鍵的協調角色，串連起全國大量工程師、企業和科研機構。「其目標是讓中國能使用中國製造的設備生產先進晶片，從而把美國完全排除在供應鏈之外。」消息來源之一如此說道。

廣告

美國政府從 2019 年起對荷蘭施壓，力求全面切斷中國取得尖端半導體設備的管道。其目的是讓中方的晶片製造能力落後至少一個世代，若這次的傳聞屬實，那枷鎖或被逐漸打破，中國晶片的崛起將在全球科技產業引發大地震。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

親子教育

其他人也在看

蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地

蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地

玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元

Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器

李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器

曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚

Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？

集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？

昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎

Yahoo財經 ・ 5 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖

韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖

韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。

姊妹淘 ・ 21 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇　「打雞翼」、高溫、單獨囚禁　衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo

鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇　「打雞翼」、高溫、單獨囚禁　衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。

Yahoo新聞 ・ 16 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片

王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片

睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽

Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽

飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」

信報財經新聞 ・ 8 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！

廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！

想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）

消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）

每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。

Yahoo Food ・ 2 小時前
謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶

謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶

現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密產女，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。佢喺今年5月上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。噚日（17日），謝婷婷喺社交網站上載多張合照，慶祝與Mathew嘅周年紀念日。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重　籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」

婚配公司指香港男女失衡嚴重　籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」

消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16

am730 ・ 23 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）

2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）

雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！

何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！

靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。

28Hse.com ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金　被判囚五年三個月

機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金　被判囚五年三個月

【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...

styletc ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包

李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包

向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。

姊妹淘 ・ 19 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face

日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face

年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？

泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？

泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。

鉅亨網 ・ 1 天前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活

賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活

福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。

鉅亨網 ・ 19 小時前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在

36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在

現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前