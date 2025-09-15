銀債開售｜專家建議抽 30 手
中國市監局進一步調查 NVIDIA，Mellanox 收購案被初步判定違反反壟斷法
NVIDIA 在中國的麻煩還沒結束。
今日中國國家市場監督管理總局發布公告稱，經初步調查，NVIDIA 對 Mellanox 的收購違反了《中華人民共和國反壟斷法》以及《市場監管總局關於附加限制性條件批准 NVIDIA 收購 Mellanox 股權案反壟斷審查決定的公告》。基於這一結果，市監局決定對 NVIDIA 採取進一步的調查。
早在 2019 年 3 月，NVIDIA 便宣布以 69 億美元買下以色列晶片公司 Mellanox，這是 NVIDIA 公司史上金額最大的一筆收購。Mellanox 的專長是為連接伺服器的高速乙太網路和 InfiniBand 生產晶片，而這類產品在數據中心、雲端存儲、AI 用超級電腦等大運算量的使用場景下都非常多見。其掌握的技術對 NVIDIA 的多級互連非常重要，尤其在 GPU 供不應求的 AI 時代。
為了在處於對抗狀態的中、美兩國間掌握好平衡，NVIDIA 老大黃仁勳在過去幾年中曾數次到訪北京。但即便如此，其 AI 晶片在重返中國市場時仍遭遇了不小阻力，而市監局的最新決定也意味著 NVIDIA 還有更多問題需要解決。
NVIDIA 正為中國開發效能超越 H20 的新 AI 晶片？基於 Blackwell 架構，算力約為旗艦 B300 一半
