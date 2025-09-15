焦點

銀債開售｜專家建議抽 30 手

Yahoo Tech HK

中國市監局進一步調查 NVIDIA，Mellanox 收購案被初步判定違反反壟斷法

NVIDIA 在中國的麻煩還沒結束。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
中國市監局進一步調查 NVIDIA，Mellanox 收購案被初步判定違反反壟斷法
中國市監局進一步調查 NVIDIA，Mellanox 收購案被初步判定違反反壟斷法

今日中國國家市場監督管理總局發布公告稱，經初步調查，NVIDIA 對 Mellanox 的收購違反了《中華人民共和國反壟斷法》以及《市場監管總局關於附加限制性條件批准 NVIDIA 收購 Mellanox 股權案反壟斷審查決定的公告》。基於這一結果，市監局決定對 NVIDIA 採取進一步的調查。

早在 2019 年 3 月，NVIDIA 便宣布以 69 億美元買下以色列晶片公司 Mellanox，這是 NVIDIA 公司史上金額最大的一筆收購。Mellanox 的專長是為連接伺服器的高速乙太網路和 InfiniBand 生產晶片，而這類產品在數據中心、雲端存儲、AI 用超級電腦等大運算量的使用場景下都非常多見。其掌握的技術對 NVIDIA 的多級互連非常重要，尤其在 GPU 供不應求的 AI 時代。

廣告

為了在處於對抗狀態的中、美兩國間掌握好平衡，NVIDIA 老大黃仁勳在過去幾年中曾數次到訪北京。但即便如此，其 AI 晶片在重返中國市場時仍遭遇了不小阻力，而市監局的最新決定也意味著 NVIDIA 還有更多問題需要解決。

