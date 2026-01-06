中國年輕女導演柬埔寨離奇墮斃 兩人助查

【on.cc東網專訊】一名到柬埔寨拍攝短劇的23歲中國籍女導演兼編劇上月底在金邊離奇墮樓重傷，經過多日搶救無效，上周五（2日）在醫院宣告身亡。案發時與死者相識的兩名友人，事後被帶往刑事警察局協助調查。死者的初中同學透露，她在事發前兩周還和同學在北京見面，不像會輕生的人。

柬媒引述警方報告指，死者為23歲中國籍女子賴宇晴，生前居住在金邊市。據報告，事發於上月30日凌晨0時30分，在金邊市一處民宅一樓租住處，賴女於當日凌晨0時45分被送往俄羅斯醫院救治，至上周五下午5時許因傷重不治。監控畫面顯示，上月29日晚11時22分左右，租住同幢二樓的法籍男子回到住所打開院門時，死者正站在門外，隨後被帶入屋內並進入樓上居住區。翌晨0時30分左右監控記錄到樓上有交談聲，其後死者從高處墮下，租住一樓的死者印度籍男友人悉達多（Jatla Siddartha）和中國籍李姓女子（Li Fang） 隨即下樓查看賴女情況，兩人其後被警方帶走助查。

賴女父親在事發後從中國趕赴柬埔寨處理善後，他向警方表示，女兒前年赴柬，與多名友人共同從事短劇製作工作，合作夥伴包括悉達多及另外兩名中國籍女子。他不太了解女兒在柬工作與生活細節，只知道她去年9月19日曾前往南韓領獎。據報道，賴女祖籍福建，出生於天津，高中時曾赴加拿大，大學時在美國讀導演專業，曾編導代表作《愛是一本書》，故事設定在金邊的首部長片《潮汐低語》曾入圍第30屆釜山電影節。

