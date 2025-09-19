米娜｜三號波至少維持至周六早上 9 時
中國建設全球首個氫化鈉電池以實現清潔能源儲存
中國科學家成功設計出全球首個可運作的氫化物離子電池，為國家的綠色發展鋪平了道路，並為未來的能源儲存開啟了新的可能性。這一創新來自中國科學院大連化學物理研究所（DICP）的研究團隊，他們研發了一種全固態原型，使用鈉鋁氫化物（NaAlH4）作為主要材料。報導指出，這個團隊將無機固體化合物用作正極，並採用缺氫的二氫化鈰作為負極，這兩者都是常見的氫儲存材料，廣泛應用於能源領域。
研究人員表示，使用氫作為電荷載體可以在原理上避免有害金屬樹枝晶的形成，這為清潔能源儲存與轉換開辟了新的研究途徑。根據研究團隊的說法，氫化物離子（H⁻）被認為是下一代電化學設備的有希望的電荷載體，因為它們具有低質量和高氧化還原電位。然而，目前效率高的電解質缺乏快速的氫化物離子導電性、熱穩定性及電極兼容性，這限制了其實際應用的發展。為了解決這一問題，由DICP氫能與先進材料主任陳平博士領導的團隊，開發了新型的核殼離子電解質。
這種核殼結構的氫化物離子電解質和三明治結構的全固態氫化物離子原型電池，研究人員通過一種異質結構靈感的設計合成了3CeH3@BaH2材料，這種材料的薄鈉氫化物（BaH2）外殼包覆了三氫化鈰（CeH3）。這一結構利用了CeH3的高氫化物離子導電性和BaH2的穩定性，使得在室溫下實現快速的氫化物離子導電，同時具備高熱穩定性和電化學穩定性。團隊指出，這種新型的核殼氫化物3CeH3@BaH2在室溫下具有快速的氫導電性，並在超過60攝氏度時成為超離子導體。研究人員隨後利用這一材料建構了CeH2|3CeH3@BaH2|NaAlH4，即首個可充電的氫化物離子原型電池。
該電池的正極在室溫下的初始比放電容量達到984 毫安時每克（mAh/g），在經過20個循環後仍能保持402 mAh/g的性能。科學家們表示，這一新設計使得氫化物離子在室溫下能夠高效導電，並解決了長期以來使該技術停留在理論階段的瓶頸。他們確認，這一創新在堆疊配置中的工作電壓達到1.9 伏特（V），並成功驅動了一盞黃色發光二極管燈，這成為了實際應用的一個有力示範。
這一開創性的解決方案標誌著在氫化物離子原型電池方面邁出了一大步，將這項技術從理論概念推進到實驗驗證其可行性。研究團隊在新聞稿中表示，通過採用氫作為電荷載體，這項技術避免了樹枝晶的形成，為安全、高效及可持續的能源儲存鋪平了道路。他們強調，氫化物離子電池因氫基材料的可調性而在清潔能源儲存與轉換中具有強大的潛力，這項技術預計將在大規模儲能系統、氫儲存、便攜式及移動電源以及專業能源應用中發揮重要作用。這項研究已發表在《自然》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 8 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 15 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
婚戒推薦2025｜周生生、周大福結婚戒指限時低至65折！白色黃金鑽戒入手平$2,300、黃金素戒只需$1XXX
由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 1 天前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MR PORTER香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
MR PORTER是來自英國的網購平台，與Net-A-Porter、YOOX及The Outnet屬同一集團，而MR PORTER最大分別是只售男裝產品。講到MR PORTER吸引之處，除了有超過600個時尚品牌選購之外，不少定價都跟歐洲當地價格上架，所以價錢會比香港市面平。Mr Porter近期減價區限時低至3折，Yahoo購物專員推介入手Mr Porter自家品牌MR P.恤衫低至3折、男女都啱用的Acne Studios銀包低至5折、New Balance M1000波鞋半價，MR PORTER官網產品價錢有可能隨匯率有變動，付款前要多加留意！以下文章將會為大家解構MR PORTER網購教學、免運費及退貨詳情，定期更會更新最新優惠碼及限時優惠！不妨Bookmark文章，留意最新折扣優惠消息。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
10大「無氧運動」排行榜，燃脂、增肌、代謝全提升！比跑步更易打造不反彈「易瘦體質」
想減肥卻發現每天跑步效果有限？其實光靠有氧運動並不足以真正塑造理想體態。無氧運動才是燃脂、增肌的隱藏最佳訓練！透過短時間高強度的訓練，無氧運動能同時鍛鍊肌力與線條，還能提升基礎代謝率，讓你在休息時也持續消耗熱量，徹底改變身體的燃脂模式。比起只追求體重下降，更重要的是肌肉與脂肪的黃金比例。以下10大最高效無氧運動帶來的「後燃效應」會延長燃脂時間，有效打造出令人嚮往的易瘦體質，讓瘦身成果更持久！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前