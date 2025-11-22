BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。
根據日本官方統計，中國為日本最大旅客來源國，今年1月到9月約有750萬中國遊客造訪日本，占日本所有外國遊客的1/4。受到日圓疲軟吸引，中國遊客在今年第3季於日本的消費總額相當於37億美元。
日本首相高市早苗本月初有關「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的發言引發北京當局不滿。中方已就此召見大使表達抗議。兩國外交關係變得緊繃之際，中方本月中旬以「治安不佳」為由，提醒公民暫時避免赴日。
北京當局發出旅遊警示後，日本零售與觀光類股隨即重挫，多數至今仍未回升。這也讓外界擔心會影響日本精品店、餐飲業、旅遊業者。
然而，東京的店家大多不為所動。
東京都淺草地區一間珠寶店店長伊藤椎名表示，「因為中國顧客變少，當地消費者較容易來購物，所以我們的業績並未下滑」。淺草是日本的觀光勝地，伊藤一半的顧客為中國遊客。
日本許多觀光與零售業者高度依賴中國旅客，而且據日本政府觀光局（JNTO）統計，中國觀光客在日本消費的平均金額，比來自其他地區的旅客高出22%。
在東京高級的銀座地區，一間於社群媒體爆紅的烏龍麵店店長山本由紀表示，自中國發布旅遊警示後這幾天，他發現營收並未立即受影響。
他估計平時排隊等候的饕客，約有一半是中國觀光客。他也說，「當然，如果客人變少，對店家而言令人失望，但仍有日本常客固定來訪，所以我們不會太過擔心。」
儘管東京部分店家對於旅遊警示相當淡定，但高度依賴中國旅客的日本飯店，則已感受到影響。
像是日本愛知縣老字號飯店蒲郡旅館社長竹內惠子指出，「相繼接獲中國旅行社的取消。我們平時接待的客人有50%到60%為中國遊客」。
她憂心地說，「我希望情況能快點平息，但看來還需要時間。」
上海一間旅行社經理吳偉國表示，「最受影響的是團體旅遊」，他90%的中國旅遊團客戶都要求取消赴日行程並退費。
根據官方統計，去年只有近12%的中國遊客是以團體旅遊方式造訪日本，遠低於2015年的43%左右。
吳偉國表示，這場爭端不會阻止中國旅客嚮往東京，「他們認為日本的服務品質高，購物價格合理…中國人還是會想去日本。」
