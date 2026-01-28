中國張州核電項目完成第三台蒸汽發生器安裝

中國漳州核電項目近日達成重要建設里程碑，工程師於 1 月 26 日成功安裝了第 3 號單元的最後一台蒸汽發生器。這一舉措標誌著福建省最大核能發展之一的穩步進展。漳州場地最終將設置六個華龍一號（HPR1000）反應堆，而第 3 號單元則是該設施計劃中的第三個反應堆。成功安裝蒸汽發生器意味著項目進展如期，並為下一階段的主要建設做好了準備。

漳州核電項目經過分階段的審批，當局於 2019 年 10 月為第 1 和第 2 號單元發放了建設許可證。該項目由中核集團和國電集團共同擁有，中核集團持有 51% 的股份，國電集團擁有其餘 49%。第 1 號單元於 2019 年 10 月開工建設，而第 2 號單元則在 2020 年 9 月啟動。這兩個反應堆的進展速度相比早期的核電項目顯著加快。第 1 號單元預計於 2025 年 1 月 1 日開始商業運營，而第 2 號單元則將於 2026 年 1 月 1 日啟用。這些啟用標誌著擴大中國沿海核能產能的重要一步。

蒸汽發生器在壓水堆核電站中發揮著核心作用，如華龍一號反應堆。它們負責將反應堆核心的熱量轉移，生成電力所需的蒸汽。安裝蒸汽發生器需要精確的協調和重型提升計劃。項目工程師表示，他們從第一階段的建設中汲取了經驗，應用了改進的提升方法、增強的物流和更嚴格的排程，這些改進縮短了安裝時間並降低了建設風險。

目前，工程團隊將進入圓頂吊裝和主管道焊接階段，這些都是反應堆封閉和系統集成的關鍵步驟。第 3 號單元的建設於 2024 年 2 月開始，而第 4 號單元則在同年 9 月啟動。這兩個反應堆屬於漳州項目的第二階段，該階段於 2022 年 9 月獲得中國國務院的批准。開發商計劃在場地再建兩個反應堆，將總數增至六個。

一旦完成，漳州核電廠將成為中國最大的核電基地之一，整個複合體預計每年可發電超過 600 億千瓦時，這一產量可滿足廈門和漳州約 75% 的總電力需求。這兩個城市位於福建南部，支持重要的工業和港口活動。中國持續擴大核能以滿足日益增加的電力需求和氣候目標，而華龍一號反應堆正是該戰略的核心。隨著第 3 號單元的順利推進，漳州項目加強了中國加快核建設的推動，並體現了北京在低碳基載電力方面鞏固長期能源安全的更大努力。

