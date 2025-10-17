中國強制遣返「脫北者」 2024年迄今至少406人 人權觀察：恐遭迫害｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國政府針對逃離北韓「脫北者」的大規模強制遣返行動持續，人權觀察最新表示，中國政府自2024年以來至少將406人強制遣返北韓，使他們面臨迫害與虐待等極大風險。

2020年以來強制遣返逾千人

北韓自九十年代持續爆發「脫北潮」，這些脫北者逃往包括中國在內的鄰國，卻在中國面臨被強制遣返的命運，當局未有公開強制遣返北韓的數字，人權觀察透過可靠消息人士的資料，發現2020年以來強制遣返總人數達至少1,076人，其中406宗遣返發生在去年至今。

相關案件包括去年 1 月因為集體追討欠薪，在吉林省和龍市被遣返的108名北韓工人，遣返後被北韓關押在政治犯監獄；分別在雲南昆明、廣西南寧和江西萍鄉被捕，其後被遣返的212名人口販運受害女性；一名36歲叛逃失敗黑客；分別從吉林和黑龍江被遣返被強迫結婚的5名北韓女性等。

逾百名強迫婚姻女性被羈押

人權觀察指，除被遣返者外，截至今年7月，尚有逾百名北韓女性被關押在中國南方各省的看守所，她們被賣入中國強迫婚姻後生下子女，並試圖離境前往第三國。人權觀察獲悉，其中至少28名女性已被交還中國男性。

人權觀察指，被強制遣返北韓人士面臨酷刑、非法監禁、性暴力、強迫勞動和可能被處決等高度風險，遣返有違國際人權法。人權觀察韓國高級研究員尹理娜表示，中國政府應容許聯合國難民署會見所有面臨強迫遣返的北韓人，並公布所有在押或已遭遣返北韓人的資料。

聯合國籲尊重「不遣返原則」

據2014年聯合國調查委員會一份關於北韓人權的報告，被強迫遣返的北韓人面臨足以構成危害人類罪的迫害行為，中國在識別和遣返北韓逃亡者方面提供的合作，可能構成相關罪行的共犯。

中國是1951年《難民公約》及1984年《禁止酷刑公約》的締約國，「不遣返原則」對中國具有約束力。聯合國人權事務高級專員辦事處今年 9 月時曾就被遣返問題作呼籲，冀各國尊重「不遣返原則」，並應始終避免在明知確有嚴重人權侵犯風險的情況下實施強迫遣返。

2024年11 月，多名聯合國人權專家致函北韓和中國政府，關注北韓據報於2024年8月處決兩名被中國遣返的女性，據報，北韓與中國均未作回應。

來源：Human Rights Watch