黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
中國成功測試無線植入式腦機介面於太空環境中運作
一個位於中國的研究團隊報導已完成全球首個在軌驗證的無線植入式腦-電腦介面（BCI）。根據《全球時報》的報導，這款BCI設備是西北工業大學（NPU）所研發的，於去年十二月透過專門的太空實驗平台成功進入軌道。值得注意的是，這個設計用於讀取腦部信息的系統，已在極端的太空環境中生存並表現良好。
這項實驗的目的是檢驗這項技術在太空條件下的可行性。在實驗中，一個運行中的BCI被安置在模擬的體液環境中。令人驚訝的是，儘管面對太空的嚴酷挑戰，該設備仍能穩定地收集腦電圖（EEG）信號。這次測試提供了關於硬件耐用性和噪音干擾的重要數據，填補了國際上關於敏感神經電子設備在離開地球大氣層後不會退化或短路的關鍵空白。
該團隊表示，除了證明硬件在太空中的運作，這些結果還提供了人類大腦如何適應真空的見解。這是首個關於在太空中電極耐用性的測量數據，使科學家能夠繪製微重力如何改變神經發射模式的精確方式。
關於這次實驗和平台的更多細節尚未公開。太空對人類思維的影響相當奇特，當人類離開地球的引力範圍後，腦部會經歷一系列的物理和功能轉變。儘管大腦是一個極具適應性的器官，但微重力將其推向極限。這些變化的主要驅動力是頭部液體移位，即血液和腦脊液（CSF）向上移動，這通常是因重力將其拉向腳部。
最近的研究顯示，長期的太空任務實際上可能會擴大大腦的腦室，從而影響認知速度和廢物排除。通過這項BCI技術，神經活動可以實時監測，科學家終於能夠觀察微重力如何改變宇航員的腦部結構。這樣一來，宇航員在進行艱鉅的多年的火星任務時，其認知健康可以得到保護。
現有的剛性電極往往因靈活性差、金屬腐蝕及損害敏感腦組織的風險而失效。由常洪龍教授和紀博文教授領導的NPU團隊選擇了一條不同的路。為了解決這個問題，他們開發了一種靈活的電極陣列，模仿大腦的自然輪廓，確保對腦組織的緊密、非侵入性配合。這種柔軟的設計可防止長期退化，並能在不損害器官表面的情況下捕捉極為清晰的神經數據。
在動物試驗中，這款新電極的表現超過了標準金屬版本，信號穩定性指標改善了數百倍。除了記錄數據外，該系統還能安全地進行長期神經刺激，即使在超高場強的MRI機器中也能保持功能和安全。這項發展的Prestigious程度甚至讓其獲得了第39屆國際微機電系統會議（MEMS）優秀學生論文展示獎。
美國和中國在腦-電腦介面技術的發展上均有積極參與，但中國並不將BCI視為附帶項目。政府已正式將其列為未來六大產業之一，並納入國家第十五個五年計劃，以加速技術發展。最終目標是在2027年前將BCI融入醫療和製造業，並在2030年前建立全球主導的產業生態系統。這項技術有望同時改變地球的神經康復方式以及在多年的深空任務中保護宇航員的認知健康。
推薦閱讀
其他人也在看
交銀國際:太空光伏長期潛力深厚 太空數據中心望帶動需求增長
交銀國際發報告指，全球商業航天產業發展迅猛，隨著人工智能運算需求激增，太空數據中心預期將進一步推動商業航天產業需求。該行認為，光伏目前是太空應用中「性價比」最高的電源解決方案，且太空光伏相較於地面光伏具備顯著優勢。短期而言，LEO衛星(低地球軌道衛星)短期首選為HJT晶硅電池(異質結晶硅電池)，鈣鈦礦電池為未來首選。該行預計，太空光伏電池的近期市場規模仍將維持在有限水平，估計2026-2030年太空晶硅及鈣鈦礦光伏電池若發年均市場空間僅30億元人民幣，若發射成本大降，使得太空數據中心的建置成本低於地面數據中心，年度發射電力裝機量將迎來暴增，帶動市場呈現爆發式增長。最終，太空光伏的市場規模將高度取決於發射成本的下降速度。每年發射功率有望飆升至100GW，對應年市場規模將擴張至5000億元人民幣。 (CW)
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
【百佳】買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝 送出前一丁等總值59.9禮品（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，去百佳網店買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝，送出前一丁、地捫茄汁、家樂牌鷹粟粉等總值$59.9禮品；買1件李錦記紅燒極品花菇鮑魚/蠔皇極品花膠鮑魚，即送合味道杯麵2個、刀嘜粟米油、維他錫蘭檸檬茶、營多撈麵等總值$49禮品。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
【預算案前瞻】租置計劃擬重啟｜ 全幢售解業權？僅12%租戶肯買｜慎防維修費變負資產
新一份《財政預算案》公佈在即，房屋政策再次成為焦點。值得注意的是，政府正重新審視已暫停多年的「租者置其屋計劃」（下稱租置計劃）。這項曾協助大量公屋租戶置業的政策若然重啟，將直接影響公屋流轉與基層市民的資產分配，其潛在影響值得密切關注。