中國或將部署全球首艘船載隱形無人機

中國最近發佈了一款自稱為世界首款船發式隱形作戰無人機，這款無人機可能會顛覆未來的戰爭模式。這款名為 GJ-11 的無人機發源於沈陽飛機公司（Shenyang Aircraft Corporation）的「利劍」計畫，並由洪都航空工業集團（Hongdu Aviation Industry Group）製造，該集團屬於中國政府擁有的中國航空工業集團公司（Aviation Industry Corporation of China，簡稱 AVIC）。根據報導，這款無人機可能是世界上唯一可操作的船基隱形作戰無人機之一。
GJ-11 無人機是中國人民解放軍最先進的無人系統之一，最近在北京的勝利日閱兵中亮相。展出的無人機有一個獨特的特徵，即可見的折疊鉸鏈，這種設計有助於使其更易於安裝在航空母艦或兩棲攻擊艦上。根據多方報導，自 2019 年以來，中國一直在研究 GJ-11 的海軍變種。這款高科技無人機在軍事閱兵中的展示可被視為對世界發出中國戰力的警示。
GJ-11 原型的首次飛行發生在 2013 年，並於 2019 年的閱兵中正式亮相。這款無人機採用飛翼設計和完全融合的機身，使其擁有較低的雷達截面可見度。該無人機長約 10 米（32.8 英尺），翼展為 14 米（45.9 英尺），其上方的進氣口可阻擋雷達波達到引擎的葉片，進一步增強了其隱身性能。
此外，該無人機的隱形性能還受到類似於中國其他有人戰鬥機的塗層的進一步提升。根據可用的資料，這款無人機由渦扇發動機驅動，最高速度可達 690 英里每小時（約 1,111 公里每小時）。相關數據顯示，該作戰無人機的有效載荷可達 2,000 公斤（約 4,409 磅），並能配備多種傳感器，執行偵察和攻擊任務。
GJ-11 的武器系統包括兩個內部武器艙，能攜帶多種導引炸彈以執行打擊任務。其獨特賣點在於其作為「忠誠翼人」的能力，能自動化其大部分功能。報導提到，這款無人機曾在 2022 年與 J-20 有人戰鬥機並肩飛行。該無人機可作為護航無人機，並可從航空母艦及其他兩棲艦艇發射。
除了作為空中的額外武器外，一組 GJ-11 無人機還能獨立執行任務，其中一架可作為控制和指揮中心。此無人機還能實時收集和傳輸數據至地面指揮中心，確保全天候作戰能力。根據《南華早報》的報導，這款無人機的作戰範圍可超過 930 英里（約 1,500 公里），使其成為在日本、台灣及美國在該地區的其他盟友周邊關鍵區域執行任務的高效武器。
報導還指出，該無人機能夠自主起飛、執行任務並安全返回，並可依賴先進的人工智能技術來完成更複雜的任務，以減輕操作員的負擔。據推測，這款海軍變種的 GJ-11「利劍」無人機已準備在四川和福建航空母艦上部署。
