中國戰機雷達鎖定日機 日本召見中國大使表達強烈抗議
（法新社東京7日電） 日本外務省今天召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議
外務省在聲明中說，外務副大臣船越健裕今天下午召見吳江浩，並「提出強烈抗議，認為此類危險行為令人極度遺憾」。
聲明指出，船越健裕「強烈要求中國政府確保此類行為不再發生」。
日本防衛省稱，中國軍機昨天下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機。
戰機使用雷達進行火力控制以識別目標，以及用於搜救行動。
日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，該事件是「危險且極度令人遺憾的」。
中國海軍則表示，東京的說法「與事實完全不符」。
此前，日本首相高市早苗 發表言論暗示東京可能對任何針對台灣的攻擊進行軍事干預，此後一個月，北京與東京的關係持續惡化。
