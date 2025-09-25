中國承諾至 2035 年減少 7-10% 的排放量 伴隨可再生能源增長

中國作為全球最大的碳排放國，近期承諾到2035年將溫室氣體排放量降低7%至10%，相較於排放峰值的水平。這一目標是在習近平主席於紐約舉行的聯合國氣候領導人峰會上宣布的，該峰會由聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯主持。此項承諾距離即將在巴西舉行的COP30氣候談判僅有數周的時間，顯示出中國在全球氣候議題上的立場與行動。習近平表示，在未來十年內，中國將把風能和太陽能的發電能力提高到2020年水平的六倍以上，這一舉措不僅能促進可再生能源的發展，還能有效地減少對化石燃料的依賴。

習近平還指出，非化石燃料將佔國內能源消耗的30%以上，並呼籲發達國家在氣候行動方面要帶頭，批評某些國家抵制轉型的行為。他強調，「綠色和低碳轉型是我們這個時代的趨勢」，儘管有些國家逆潮流而行，國際社會應保持正確的方向，堅定信心、行動和努力。習近平的發言正值美國總統唐納德·特朗普前一天在聯合國大會上的演講之後，特朗普在演講中將氣候變化貶為「詐騙」，並宣布美國將第二次退出《巴黎協定》，同時抨擊歐洲和中國在可再生能源方面的擴張。

在各國領導人的回應中，巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達·席爾瓦對特朗普的言論做出了強烈反擊。他表示，「沒有人能夠逃避氣候變化的影響，邊界的牆壁無法阻止乾旱或暴風雨的來臨」，並指出自然不會因為炸彈或戰艦而屈服，沒有一個國家能夠凌駕於其他國之上。許多主要經濟體也提出了各自的2035目標，例如巴西承諾減少59%至67%的排放，並重新努力對抗森林砍伐。歐盟則表示仍在進行中，計劃到2030年減少55%的排放，2035年的目標介於66%至72%之間。

澳大利亞首相安東尼·阿爾巴尼斯也承諾到2035年將排放量降低62%至70%，他表示希望世界各國共同應對氣候變化。小島嶼國家聯盟由帛琉代表，宣布將排放量降低44%，並呼籲主要經濟體加快行動。肯尼亞總統威廉·魯托將氣候變化描述為非洲的「最大威脅和發展機會」，而巴拿馬總統何塞·拉烏爾·穆利諾·昆特羅則承諾恢復25萬英畝的生態系統，包括紅樹林和流域。

聯合國秘書長古特雷斯警告目前的承諾仍然不足以應對氣候變化。他指出，在2015年《巴黎協定》之前，預測的升溫幅度為4攝氏度，而現在降至2.6攝氏度，但全球仍未能達到1.5攝氏度的目標。他強調，「現在，我們需要針對2035年制定更為深入且迅速的新計劃。」一些分析人士對中國的謹慎做法表示批評，亞洲協會中國氣候中心的主任李碩告訴路透社，這項計劃「代表了一種謹慎的舉措，延續了長期以來優先考慮穩定可預測決策的政治傳統，但也隱藏著更為重要的經濟現實」。

氣候正義全球負責人特蕾莎·安德森同樣表示，歐盟的「低估意向聲明」反映了「更深層的政治病，顯示出面對企業污染者缺乏意志」。氣候科學家約翰·洛克斯特姆在會議開幕的科學簡報中警告，氣候變暖似乎正在加速，他指出，「在這裡我們必須承認失敗，未能保護人民和國家免受人為氣候變化的不可管理影響」。聯合國已呼籲各國在本月底之前提交更新的氣候計劃。巴西貝倫的COP30將揭示各國願意在氣候行動上走多遠。

