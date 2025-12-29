中國抗日遊戲一直出？3A大作《抵抗者》再曝新實機預告，力求還原歷史風貌

由中國遊戲開發商浩湯科技打造的 FPS《抵抗者》今（26）日曝光正式實機遊玩預告，這款被譽為中國 3A 級射擊大作的作品，以 1940 年代抗日戰爭為背景，融合動作射擊、諜戰解謎元素，力求「還原歷史風貌」帶來沉浸式戰場體驗，預計登上 PC Steam 平台，但推出時間仍未定。

預告蠻多處有明顯掉幀（圖源：抵抗者）

官方曾於去年九月首度曝光遊戲，而這次的實機遊玩預告展現了高強度的戰鬥場面、精緻的戰場環境和戰術性槍戰玩法，不過可以看到在部分場景能見到明顯掉幀狀況，仍須調整最佳化。在《抵抗者》中玩家將扮演抵抗鬥士，在中國破碎的前線對抗日本侵略者，官方強調，這是一款致敬抗日英雄的單機 FPS，素材均來自遊戲實錄畫面，強調「戰場沉浸感、戰術槍戰、寫實風格與角色驅動故事」。

《抵抗者》採用 Unreal Engine 5 開發，團隊成員不少來自一線大廠，槍械設計甚至邀請退役軍人參與，力求真實還原時代武器與戰場細節。

而其實前陣子也有另一款「中國抗日」FPS 遊戲《烽火十四》曝光，同樣引起國外玩家議論，究竟誰才能配上「中國版決勝時刻」這個稱號，可能要等兩款作品都正式發售後才知道了。