中國抗日FPS大作《烽火十四》公開預告，網熱議：中國版《決勝時刻》？

由烽火工作室以 UE5 引擎製作，以抗日戰爭為主題的 FPS 新作《烽火十四》前幾日正式公開預告，影片中說明：「基於中國抗擊日本帝國主義侵略戰爭真實歷史改編，烽火十四載（1931-1945）血與火的民族壯歌」，目前 Steam 商店頁面已上線，上市日期未知。

一款抗日遊戲曝光新預告（圖源：烽火十四）

根據官方說明，《烽火十四》是一款線性劇情驅動的第一人稱射擊遊戲（FPS），重現中國人民從 1931 年到 1945 年二次世界大戰中，抗日戰爭中的悲壯歷史，其中玩家要分別扮演 7 位主要角色，親身參與 16 場真實歷史戰役，深入體驗戰火中的艱難與犧牲。而近期剛好中日關係緊張，選在這時公布一款「抗日戰爭」作品不確定是否想趁這波熱度打開遊戲知名度，也有人仔細研究後認為預告畫面只是 UE5 引擎的概念動畫，實際遊戲建模可能會更差一點。

根據官方說法，預計 2026 年底會公開遊戲第一大關的實機內容影片。

這個預告在經過網友轉貼後也在 X（推特）引起一波熱議，有不少人認為預告看起來就像中國版《決勝時刻》：「感覺很好玩」、「太讚了」、「想玩」，不過也有人嘲諷：「可以選當日本人嗎？」、「遊戲是描述關於國民黨對戰爭的努力對吧？」、「結局是這些英雄搬到台灣嗎？」、「只有中國人才會買」。

