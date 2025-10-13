不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
中國推出 VT35 無人駕駛飛行出租車，實現城際出行
EHang Holdings 最近在合肥發佈了其新款長距離電動垂直起降飛行器 VT35，這標誌著該公司在自主城市間空中旅行願景上的重大進展。這架由廣州公司研發的雙座型號在合肥完成了從垂直升空到前進巡航的完整過渡飛行，為未來的空中出行提供了新的可能性。VT35 的售價為人民幣 650 萬元（約 $913,600 / HK$ 7,116,800），專為中長途航線設計，包括越海和越山的旅程，非常適合日益繁忙的都市交通需求。
VT35 在設計上基於早期的 VT30 原型，結合了自主飛行系統和電動推進技術，並採用了緊湊的機身結構，旨在提高城市間空中旅行的安全性和效率。這款飛行器在巡航時可達到每小時 134 英里（約 216 公里），單次充電可航行 125 英里（約 201 公里）。VT35 的最大起飛重量為 950 公斤，能夠承載兩名乘客及其行李，展示了其在日常出行中的實用性。
在設計方面，VT35 採用了雙翼設計，配備八個分佈式升力螺旋槳以實現垂直起飛，並在後方安裝推進螺旋槳以提高前進飛行的效率。機身長度和翼展約為八米，這使得 VT35 足夠緊湊，可以在屋頂、停車場和現有的 EH216-S 垂直起降場降落。這種兼容性將有助於加速城市到城市間的空中航線的推廣，進一步提高人們的出行便利性。
乘客在 VT35 的內部會發現一個以皮革裝飾的機艙，配備了觸控界面，既是儀表板也是娛樂中心。乘客可以通過語音和觸控控制來調整溫度、座椅和導航，無需手動操控。自主系統將全程負責從起飛到降落的飛行過程，利用傳感器進行障礙物檢測和避讓，冗餘系統則確保了飛行的可靠性和安全性。此外，這款飛行器的電動推進系統使其運行安靜且環保，特別適合於人口密集的城市環境。
目前，EHang 正在進行內部測試和適航性評估，並計劃利用其在 EH216-S 認證方面的經驗來簡化 VT35 的批准流程。中國民用航空總局已於 2025 年 3 月接受了 EHang 的 VT35 型號證書申請。該公司計劃利用 VT35 在長江三角洲、珠江三角洲及京津冀等主要經濟區域建立一小時的空中出行網絡，這將使得目前兩小時的城市間駕駛時間縮短至 30 分鐘以內，顯著提升出行效率。
在合肥的發佈會上，VT35 在羅岡公園進行了首次完整的過渡飛行，當地的立法者和行業代表也出席了此次活動，這標誌著低空運輸在區域旅行中的重要里程碑。EHang 計劃基於 VT35 平台開發未來的傾轉旋翼變體，以實現更大的航程和操作靈活性。當 VT35 與 EH216-S 機隊結合使用進行短途航班時，有望形成一個可擴展的低空交通網絡，直接連接城市中心。
這款飛行器的互操作性與現有的垂直起降基礎設施相結合，並利用其自主駕駛能力，預計將創造一個類似於共享汽車服務的空中出行生態系統，實現自動化、高效且廣泛可及的交通方式。EHang 以 VT35 為契機，正在朝著區域空中運輸的方向發展，並在中國新興的低空經濟及全球無人駕駛電動飛行的競爭中佔據了前沿位置。
