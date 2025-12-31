中國推晶片設備「五成國產令」？新廠、擴產最終目標「百分百國產化」

路透社日前從知情人士處獲悉，中國當局正要求半導體企業在增設新廠或擴產時，至少有一半生產設備採用國產品牌，反映政府進一步加強晶片行業「擺脫對外國依賴」的決心。

「五成國產令」對抗外國制裁

這項規定並未公開，但據多名線人透露，有意申請擴充產能的企業，若無法證明採購中有逾五成為國產設備，批文通常難以通過。

據悉，當局在某些先進製程項目上可按實際供應情況略為放寬，但有關部門「傾向比例愈高愈好」，長遠目標是希望晶片廠最終能達到「百分百國產化」以應對外國技術制裁。

自主研發加速，美國出口限制成催化劑

美國過去幾年陸續收緊向中國出口先進晶片與製造設備的規定，觸發中國加速推進半導體自主研發。國家主席習近平多次強調，要發動「自立自強」全力建構獨立完整的晶片產業鏈。在 2 個月前公佈的「十五五」規劃中，亦提到要在高階半導體、工業軟體、生物醫藥等尚未擺脫外國制約的領域加強原始創新與技術攻關。

👉🏻 中國「十五五」規劃強調「高水平科技自立自強」，聚焦半導體、AI、新能源車等領域

在政策刺激下，多間國內晶片設備企業的訂單顯著增加。公開採購數據顯示，今年以來國有及關聯實體共下達逾 420 宗國產光刻機及零部件訂單，總值約 8.5 億人民幣，反映市場對本土技術需求急增。

中資設備廠崛起，北方華創、華卓精科進展迅速

中國主要晶片設備生產商北方華創（Naura）正在中芯國際（SMIC）7nm 生產線上測試其刻蝕設備，並已在 14nm 製程中取得成功。消息人士指，政府要求晶片廠採用更多國產設備的政策，促使企業加快技術突破。

除北方華創外，華卓精科（AMEC）亦在高階刻蝕技術上逐步追趕國際競爭者。兩家公司 2025 年的收入均創新高，北方華創今年上半年收入按年升三成至 160 億人民幣，華卓精科則增長 44% 至 50 億元。

投入巨資扶持，國產替代率過半

中國政府透過第三期「大基金」注資 3,440 億元人民幣，持續支援半導體產業發展。分析指出，中國在去除光刻膠、清洗設備等部分環節的自給率現已達五成，一改過去由日本企業主導的情況。

業內人士預期，隨着技術成熟，本土設備市場或最終由兩至三間主要企業主導，而北方華創極有可能成為其中核心力量之一。

