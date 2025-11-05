中國據報禁止新設數據中心採用外國晶片 興建中項目亦須拆除

中國有多家晶片生產商，但過去在市場佔有率有限。圖為今年九月在上海舉行的工業展銷會。 (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

路透社報道，中國政府發出了一項指令，規定受國家資助的新設數據中心項目，只能使用國產的人工智能晶片。興建進度未達三成的數據中心，則須拆除所有已安裝的外國進口晶片，或取消購買晶片的合約。此舉是中國歷來最激進的取締關鍵基建中的外國科技行動，相信是為了達致 AI 晶片自給自足。

輝達重投中國市場希望幻滅

報道引述兩個熟悉事件的消息，如果屬實，意味着半導體生產商輝達重投中國市場的希望將會幻滅，而中國企業如華為等將會取得更多晶片生意。輝達晶片一直是中美貿易戰的磨心，美國總統特朗普周日（2 日）接受訪問時曾表示，華盛頓會容許中方與輝達洽談進口晶片，但不包括最高端的晶片。

廣告 廣告

消息未能確定禁令限制範圍，是否全國適用，抑或只限個別省份，亦沒有說明禁令由哪個政府部門發出。目前進口中國的晶片，除了輝達之外，還包括 AMD 和英特爾（Intel）。中國國家互聯網信息辦公室和中國國家發展和改革委員會均沒有回覆路透社的查詢，輝運、AMD 亦無回應，而英特爾則表示不願置評。

輝達創辦人兼總裁黃仁勳曾多次游說美國政府容許高端晶片進口中國，最終可能是中方自行了斷外國晶片進入中國之路。(Photo by Woohae Cho/Getty Images)

中國的人工智能數據中心項目涉及龐大資金，2021 年，國家資助金額便高達一千億美元（港幣約 7,800 億元）。報道指，中國大多數數據中心的興建工程都在不同形式上接受國家資助，一些項目在禁令發出後隨即中止，包括東北省份的一個項目，原計劃採用輝達晶片；該項目由一間私營科技公司開展，但接受國家資助。

國產晶片未受歡迎 製造能力受限

報道指，北京一直對美國出口管制不滿，近期採取了連串措施報復，包括以國家安全為理由勸阻國內科技巨企購買輝達高端晶片。美國限制對華出口晶片的理由是，中國軍方會利用這些晶片加強軍力。輝達創辦人兼總裁黃仁勳則多次游說特朗普及他的內閣，容許 AI 晶片進口中國，可以確保中國 AI 工業倚賴美國的硬件，符合美國利益。指令涵蓋的禁用晶片包括輝達的 H20、B200 及 H200，報道指，雖然美國禁止 B200 和 H200 進口中國，但在地下市場供應下，在中國並不缺乏。

至於受惠禁令的國產晶片企業，除了龍頭的華為，還有寒武紀科技和沐曦等等。報道指，這些國產晶片生產商一直未受市場重視，因為顧客習慣了可靠的輝達軟件系統，抗拒採用國產。同時，中國龍頭晶圓代工企業中芯國際亦因美國的制裁面對半導體生產設備供應限制，影響製造高端晶片的能力。