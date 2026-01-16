渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
中國擬停用 10 多家美國、以色列網絡安全軟件，Broadcom、Cisco 恐失巨額訂單
國產化替代加速：中資企業轉向本土解決方案，網絡安全市場版圖面臨大洗牌。
根據 Reuters 引述知情人士的最新報導，中國政府已指示國內企業及政府相關機構，準備進一步收緊對外國技術的依賴，預計將停用超過 10 家來自美國與以色列的網絡安全軟件供應商。這項大規模的設備替換行動，將對全球科技巨頭如 Broadcom 博通 及 Cisco 思科等帶來沉重的業績壓力。
技術轉向與國產化政策
這項行動被視為中國「信創」(信息技術應用創新產業) 政策的延續，旨在提升關鍵基礎設施的自主可控能力。根據 Reuters 的報導指出，受影響的產品範圍極廣，涵蓋了企業必備的防火牆、入侵檢測系統以及端點保護軟件等。
對於中資企業而言，這次轉變不僅是回應政府號召，亦是為了在日益緊張的地緣政治局勢下，降低供應鏈中斷及數據洩漏的風險。然而，對於長期視中國為重要增長引擎的美國科技企業來說，這無疑是一個巨大的衝擊。
核心受影響廠商與市場衝擊
Broadcom 博通： 旗下擁有多項企業級安全產品（如原 Symantec 業務），其高端網絡解決方案在中資金融及電信機構中佔有率極高，此次面臨直接替換風險。
Cisco 思科： 作為全球網絡設備龍頭，其安全軟件與硬件一體化的策略在中國市場經營多年。Reuters 報導指出，這波指令可能導致其失去大量利潤豐厚的續約訂單。
以色列廠商： 以色列以頂尖的網絡安全技術聞名，多家在中國市場活躍的安全公司亦在此次「停用」名單之列，包括 Check Point Software Technologies、CyberArk。
