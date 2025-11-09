iHerb雙11優惠全網限時74折
中國放寬鎵鍺等兩用物項對美出口
（法新社北京9日電） 川習會後，中國持續放寬對美國的出口管制。中國去年底公布暫停鎵、鍺等兩用物項對美國出口，就石墨兩用物項對美國出口也實施更嚴格審查。中國商務部今天公布，相關措施自即日起至2026年11月27日暫停實施。
中國商務部網站9日公布，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」）第二款暫停實施。
2024年12月3日，中國商務部發布2024年第46號公告，指根據「中國出口管制法」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。
公告中的第一款是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二款是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。
所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。
根據中國商務部今天的公布，即鎵、鍺等兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。
鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。
其他人也在看
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 5 小時前
川普調派國民兵到波特蘭 美聯邦法官裁違法
（法新社華盛頓7日電） 美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。共和黨籍的川普今年已將國民兵派往3座由民主黨執政的城市，包括洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。法新社 ・ 1 天前
民主黨降低對結束美國政府停擺的要求 共和黨斥其提議注定夭折
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
政治宣傳品有價有市 從李慧琼海報被盜談「政治收藏學」
李慧琼海報被偷引發網民熱議，從奧巴馬「Hope」海報拍出73.5萬美元、台灣總統紀念品炒價數千，到英國拍賣《毛語錄》，政治收藏品已成投資新寵。Yahoo財經 ・ 1 天前
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 1 天前
美停擺未公布10月非農就業數據 經濟學家料減少6萬個職位
美國政府停擺日數創最長紀錄，許多重要經濟指標缺乏官方數據，美國勞工統計局原訂周五公布的10月非農就業數據未能發布。根據道瓊斯調查的經濟學家預計，如果10月非農業就業人數料減少6萬個，失業率上升至4.5%。 芝加哥聯邦儲備銀行10月亦公布一系列數據指標，而周四公布最新數據顯示，失業率變化不大，略微接近4.4%。另外，高盛估計，上周失業救濟申請人數總計為22.8萬人，較上周增加9,000人，但與近期的趨勢基本一致。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Google登陸澳洲聖誕島 擬建「AI資料中心」 地理位置具戰略意義 成AI軍事樞紐
路透獨家報導，美國科技巨擘Google計畫在澳洲印度洋外島領地「聖誕島」（Christmas Island）建造一座大型人工智慧（AI）資料中心。此計畫是在Google與澳洲國防部簽署雲端合作協議後啟動。不過，資料中心的規模、成本與可能用途仍屬機密；目前公開的，只有以衛星影像合成的模擬動畫，展現聖誕島的樣貌。 軍事專家指出，聖誕島長期是監測中國潛艦及其他海軍活動的重要據點，若在島上設置資料中心，未來若發生敵對行動，AI系統可協助軍方進行指揮與控制，並在無人武器系統的部署上具優勢。 另一方面，Google已於10月獲得澳洲政府環境部核准，著手建造首條連接聖誕島與澳洲北部達爾文市（Darwin）的海底電纜。該電纜能提供比衛星更高頻寬且更穩定的通訊品質。 聖誕島面積約135平方公里，以難民收容中心及每年上億隻紅蟹遷徙聞名。近年島上面臨對外通訊不良與就業機會不足等困境。當地官員表示，地方政府正評估該計畫對社區的影響。 消息人士指出，資料中心對Google而言具有商業利益，而聖誕島位於非洲、亞洲與澳洲之間的戰略要衝，對澳洲更具國防意涵。不過，近期在島上進行的一場軍演，包含從達爾文快速部署「HIMARS高機動多管火箭系統」，引發部分居民反彈。反戰人士憂心觀光受影響，但也有商界看好國防活動將帶來經濟成長。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
習近平指示廣東支持港澳更好融入國家發展大局
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,昨天與今天在廣東考察。習近平指出,廣東要發揮主力軍和火車頭作用,支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。習近平表示,建設粵港澳大灣區,對廣東來說既是重大責任,也是難得的發展機遇。要著力深化粵港澳合作,加強科技創新合作和基礎設施互聯互通,推進規則機制「軟連通」,加強立法、執法、司法各環節全流程協作,建設宜居宜業宜遊優質生活圈。 (BC)infocast ・ 19 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 1 天前
中方就歐洲議會允許蕭美琴等人進入大樓向歐方提出嚴正交涉
中國駐歐盟使團表示,歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉,允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓,出席反華組織「對華政策跨國議會聯盟」年會並進行「台獨」分裂活動,中方表示強烈憤慨、堅决反對,已向歐方提出嚴正交涉,指做法嚴重損害中方核心利益,嚴重違反一個中國原則,嚴重干涉中國內政,嚴重衝擊中歐政治互信。中國駐歐盟使團強調,台灣問題事關中國主權和領土完整,是中國核心利益中的核心,是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則,也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則,停止為「台獨」行徑撑腰張目,停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號,採取切實措施消除惡劣影響,以實際行動尊重支持中方核心利益,維護中歐關係大局。 (BC)infocast ・ 19 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（法新社喀布爾8日電） 阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上寫道：「會談期間，巴基斯坦試圖將自身安全的所有責任推給阿富汗政府，卻未展現出承擔阿富汗安全或自身安全責任的意願。」法新社 ・ 1 天前
土耳其對內塔尼亞胡等發拘捕令 指控種族滅絕
土耳其伊斯坦布爾首席檢察官辦公室向以色列總理內塔尼亞胡等37人簽發拘捕令,指控他們涉嫌在加沙犯下種族滅絕和反人類罪行。被列入拘捕令名單的除了內塔尼亞胡,還包括以色列國防部長卡茨、國家安全部長本格維爾、以軍參謀長扎米爾等。聲明說,他們被指控在加沙及針對全球堅韌船隊的行動中,系統性侵犯人權,行為構成種族滅絕和反人類罪行。聲明指出,以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡,並導致嚴重的基礎設施破壞和人道主義危機。 (BC)infocast ・ 20 小時前
敘利亞總統夏拉抵達美國 首訪華府將會川普
（法新社華盛頓8日電） 敘利亞國家通訊社報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）今天抵達美國進行歷史性訪問。夏拉此行10日將前往白宮會見美國總統川普，分析家指出，這是敘利亞1946年獨立以來，總統首次訪問華府。法新社 ・ 4 小時前
西安市委書記方紅衞涉嚴重違紀受查
中央紀委國家監委網站發布消息,陝西省委常委、西安市委書記方紅?嶸A嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。(BC)infocast ・ 1 天前
英國嬤運毒淪死囚 印尼監獄服刑12年後獲遣返
（法新社印尼登巴薩7日電） 兩名在印尼因毒品罪入獄服刑的英國人，今天清晨從印尼搭機返回英國，其中1人為被判死刑的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返行動的一部分。69歲的英國婦女桑迪佛德（Lindsay Sandiford）2013年因販運毒品在印尼峇里島被判處死刑。法新社 ・ 1 天前
愛爾蘭足總通過表決 籲歐洲足總禁止以色列參賽
（法新社都柏林8日電） 為著巴勒斯坦問題，愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。法新社 ・ 5 小時前
荷蘭稱中方同意恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品
荷蘭首相施霍夫接受《彭博》訪問時表示,中方已經同意,恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在社交平台表示,歡迎中國決定對符合條件的相關晶片出口予以豁免。他又說,與中國和荷蘭當局的密切外交接觸仍然繼續。在北京,商務部昨日回應有關安世半導體的提問時表示,中方已經同意荷蘭經濟部派員來華磋商,又說荷蘭應採取實際行動,從源頭恢復全球半導體供應鏈穩定。 (BC)infocast ・ 57 分鐘前
法國財政部暫停封鎖 SHEIN 平台的程序
法國財政部表示,消費者權益保障機構確認,包括藥物等所有違禁商品,已經從中國網上時尚零售商 SHEIN(希音)平台下架,當局會暫停對這間公司的封鎖程序,總理勒科爾尼要求下星期再次評估情況,SHEIN 會繼續受到法國國家部門密切監控。SHEIN 發表聲明說,會繼續與當局對話,解決他們提出的問題,並講解公司為持續改進而採取的措施。法國當局早前指控 SHEIN 出售涉及暴力及兒童色情的商品,啟動暫停 SHEIN 營運的程序。外貿部長福里西耶在上海出席進博會時表示,已經向中國商務部副部長凌激闡述立場,認為 SHEIN 這類販售行為是不可接受。 (BC)infocast ・ 20 小時前
加拿大10月失業率稍為回落
加拿大失業率稍為回落。加拿大10月失業率跌至6.9%,較9月份低0.2個百分點,並見三個月最低水平。市場原預期維持於7.1%。 (BC)infocast ・ 1 天前
美國國家經濟委員會主任哈塞特稱停擺影響遠比預期嚴重
美國國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特(Kevin Hassett)周五表示，政府停擺對經濟的影響比預期更為嚴重，且可能對聯邦政府的高效運作造成長期傷害。 他預測，影響將在第四季度的國內生產總值(GDP)增長報告中顯現，但他補充看好明年經濟前景，料增長可達到4%。 此外，哈塞特指對聯儲局上周僅減息25個基點的決定感到失望，並暗示當局可能已經具有政治傾向。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前