中國放寬鎵鍺等兩用物項對美出口

（法新社北京9日電） 川習會後，中國持續放寬對美國的出口管制。中國去年底公布暫停鎵、鍺等兩用物項對美國出口，就石墨兩用物項對美國出口也實施更嚴格審查。中國商務部今天公布，相關措施自即日起至2026年11月27日暫停實施。

中國商務部網站9日公布，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」）第二款暫停實施。

2024年12月3日，中國商務部發布2024年第46號公告，指根據「中國出口管制法」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。

公告中的第一款是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二款是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

根據中國商務部今天的公布，即鎵、鍺等兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。