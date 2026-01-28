焦點

獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎

中國放行 NVIDIA H200 AI 晶片首批入境！字節跳動、阿里巴巴、騰訊據報獲批逾 40 萬枚

科企或被要求綑綁購買國產晶片，用作刺激本土產品出貨。

路透報導，中國已批准首批 NVIDIA 新款 AI 晶片 H200 入境。官方之前曾一度對進口持保留甚至拒絕態度，如今立場出現轉變。審批通過同 NVIDIA CEO 黃仁勳近期中國行同步發生，顯示雙方就供應、合規同落地安排可能已有所推進。

三大科企獲批逾 400,000 枚

今次獲批嘅主要買家，據報係三大科技巨頭字節跳動、阿里巴巴、騰訊。三者合共可購入逾 400,000 枚 H200，而其他企業亦正排隊申請後續批次。不過報道同時提到，中國方面嘅批准可能「附帶條件」，而且條件細節仍在制定。甚至有消息人士指批文限制偏嚴，令部分客戶未必能即時把許可轉成正式採購訂單。

從供應鏈角度，美國政府早前已允許 NVIDIA 把 H200 售予中國境內「經審核與批准」嘅公司。而今次真正影響出貨嘅關鍵，實際係中國是否放行入境。路透亦提過，中國海關曾向代理表示 H200 一度不准入境，令市場對北京會否最終點頭存在不確定。

H200 效能升級咗幾多？

至於產品層面，H200 仍屬 NVIDIA 次頂級 AI 晶片，僅落後於 Blackwell 架構嘅 B200。而 B200 目前仍受出口限制，不能合法銷往中國。相較原先嘅「特供」主力 H20，H200 有顯著性能優勢。其擁有 H20 約 6 倍性能，而 B200 更被指在部分工作可達 H200 約 10 倍速度提升。

北京：算力需求同國產替代要一齊顧

更值得留意係，北京一方面要滿足頭部互聯網公司建數據中心、搶 AI 服務嘅龐大算力需求，另一方面又想推動本土半導體發展，兩者拉扯令 H200 進口政策變成「中美科技角力」焦點之一。路透指出，中國政府過往曾告知科企「非必要不買」，亦討論過以「購買 H200 時綑綁一定比例國產晶片」作為開放採購條件之一，用作刺激本土晶片出貨。

另一方面，雖然中國正推動 AI 晶片同基建自給自足，並由華為提供本土較強嘅備案選項，但 NVIDIA 技術仍被視為領先華為或其他中國公司現階段可量產水平。即使 B200 受限，市場仍曾出現高階 NVIDIA 晶片經灰色渠道流入中國嘅消息，反映需求同禁令之間仍存在巨大套利空間。

