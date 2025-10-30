專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
中國新型熔鹽回收技術使退役鋰電池恢復 76% 能量容量
隨著電動車的普及，越來越多的鋰離子電池進入市場，這些電池在使用壽命結束後，如何有效處理成為了一個亟待解決的環境問題。根據報告，電動車的電池通常擁有約 8 到 10 年的使用壽命，隨著這些電池逐漸退役，全球將面臨鋰、鈷和鎳等資源的浪費問題。當前的電池回收技術雖然已有所進步，但仍存在許多挑戰，例如回收率和成本的問題。許多研究機構和企業正在積極尋求解決方案，以提高電池回收的效率，並促進可持續發展。
在鋰離子電池的回收過程中，首先需要對退役電池進行分類，以便於後續的處理。回收過程涉及拆解、煉化等多個步驟，每一步都需要特定的技術和設備。根據研究，電池的回收率目前大約在 30% 到 50% 之間，這意味著大量的有價值材料沒有得到充分利用。此外，隨著電動車市場的增長，對於鋰和鈷的需求也在不斷上升，這進一步促使了對高效回收技術的需求。許多企業正在研發新技術，以提高回收過程的自動化程度，降低成本，並提高環保性。
此外，電動車電池的回收不僅僅是環保的問題，也是經濟的問題。根據市場研究，未來幾年內，電池回收市場的規模將會迅速增長。預計到 2030 年，全球電池回收市場的價值將達到數十億美元。各國政府也開始意識到這一問題，並制定相應的政策以促進電池回收業務的發展，這不僅能減少環境污染，還能為經濟增長提供新的動力。
在這個背景下，許多初創公司和科技企業積極投入到電池回收行業，探索創新的商業模式和技術。這些公司不僅專注於提升回收效率，還希望能開發出新的材料替代品，以減少對稀有金屬的依賴。隨著技術的進步，未來的電池回收過程可能會變得更加高效和環保，這對於整個電動車行業以及全球可持續發展都將產生深遠的影響。
