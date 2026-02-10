中國新規禁用 Tesla 經典門把設計？2027 年全面實施，小米、Tesla 均受影響

電動車設計追求極簡化與科技感，由 Tesla 牽頭帶起的「隱藏式門把」設計，幾乎成為新能源車的標配。然而，這項設計近日在中國遭遇重大挑戰。中國工信部正式發布新規，要求所有乘用車必須配備「機械式」門把。這意味著現時許多依賴電子伸縮或感應彈出的隱藏式設計，若無備用機械開關，將無法在中國市場銷售。

【法規重點與實施時間表】

實施日期： 新規將於 2027 年 1 月 1 日正式生效。

寬限期： 對於已經獲得批准進入市場的既有車型，提供兩年寬限期修改設計，最遲須於 2029 年 1 月 1 日前完成整改。

技術要求： 門把必須具備物理操作空間（預留不小於 30 立方厘米的操作空間），確保在斷電情況下仍能手動抓握並開啟。

Tesla、小米 SU7 司機乘客被困失救

A woman opens the door for a Tesla Model YL electric vehicle at a showroom in Beijing on February 3, 2026.

雖然隱藏式門把能降低約 0.01 的 風阻係數，提升不到 1% 的續航力，但其安全風險引發全球關注。據統計，2024 年因車門把手故障引發的事故同比上升 47%，其中約 80% 發生在隱藏式門把車型。例如去年 10 月成都發生的小米 SU7 起火事故，以及美國多宗 Tesla 碰撞後的救援困境，均指向電子鎖在極端情況下的不穩定性。

香港會否跟進？

雖然新規目前僅限於中國內地市場，但中國作為全球最大的電動車生產及消費市場，其技術標準極具影響力。香港常見的 Tesla Model 3、Model Y 以及多個國產電動車品牌，未來極可能為配合中國標準而統一全球生產線的設計。香港運輸署亦表示正密切留意相關安全標準發展，並已提醒代理商確保車主知悉如何在緊急時手動解鎖。

