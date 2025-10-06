中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17

根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設計為一體化的升力面，這樣的設計能夠顯著改善氣動力學性能，減少阻力，並增加內部貨物的容積。這種創新的設計理念，有助於在各種環境中靈活運用，進一步提升運輸能力。

這架飛機的目標是能夠承載高達 120 噸的有效載荷，最大起飛重量約為 470 噸，並在滿載的情況下擁有 6,500 公里的航程，這充分顯示出其在長距離運輸方面的潛力。飛行速度方面，這架飛機的巡航速度約為馬赫 0.85，這與美國的 C-5 Galaxy 及烏克蘭的 An-124 等大型空運機型相當，甚至可能更快。這樣的性能使它在全球範圍內的運輸任務中具備了強大的競爭優勢。

廣告 廣告

設計方面，這架飛機採用了 BWB（翼身融合）結構，具備 V 形尾翼、後掠的外翼以及專為氣流效率優化的翼上發動機。這樣的設計不僅能提升飛行性能，還能增強飛行過程中的控制和穩定性。基線設計的發動機推力預計為 370 千牛頓，這使得飛機在各種負載情況下都能保持出色的性能。

在起飛性能方面，這架飛機能夠從 2,600 米的半準備跑道上起飛，即使是在滿載的情況下，這一特性使其能夠從偏遠或崎嶇的空軍基地進行部署。當運載輕型貨物時，飛機的運行高度可達 4,000 米，這對於執行高海拔地區的任務，如西藏或中亞地區，具有重要意義。此外，設計中的貨艙長超過 21 米，寬 5 米，根據不同配置可運輸多達 117 輛輕型車輛或 300 名士兵。

這架飛機還支持精確空投操作，設計規格允許在重型貨物釋放或空降部隊插入時進行 3G 的機動，這意味著它在執行複雜任務時的靈活性和可靠性將大幅提升。這些特點無疑為未來的軍事運輸提供了全新的解決方案，並可能改變當前的空運模式。整體而言，這款新型的戰略運輸機不僅在技術上有著顯著的創新，還在實際應用中展現出廣闊的前景。

推薦閱讀