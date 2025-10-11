中國新 AI 平台將文本轉換為手語以協助聽障人士

隨著中國的人工智能（AI）行業持續加速發展，推動經濟增長並重塑整個行業，越來越多的研究者將焦點轉向利用 AI 促進社會公益。這其中，包括西安交通利物浦大學（Xian Jiaotong-Liverpool University）人工智能及先進計算學院的副院長蘇金龍（Su Jionglong），他的研究集中於如何利用這項技術來減少歧視、提供情感支持，以及加快醫療診斷的速度。

蘇金龍和他的學生們共同創建了一個名為 Limitless Mind 的初創公司，該公司已經開發出一個基於 AI 的平台，能夠實現書面文字與手語之間的轉換，這是一種旨在縮短溝通障礙並促進聽障人士包容性的工具。這項技術的應用不僅限於學術研究，還有潛力進一步擴展至商業領域，因為當地政府和工業園區對這個項目表示出濃厚的興趣，並希望能夠支持這一創新以推向市場。

蘇金龍解釋說，團隊的輕量級專有 AI 模型可以在移動設備上運行，或集成到智能眼鏡中，虛擬化身可將語音轉換為手語，或即時顯示文字以促進更流暢的交流。這種技術的目標不僅僅是為了創新本身，而是希望能創造出滿足實際社會需求的科技。蘇金龍指出，藉助這些工具，殘疾學生能夠更有效地學習，患者能夠與醫生進行更清晰的溝通，工作場所的歧視現象也可能大幅減少。

目前，蘇金龍和他的學生們正在探索新一代的輔助技術，包括能夠將嘴唇動作轉換為文字的平台，以及能夠將腦波轉換為書面語言的腦-電腦介面。這些創新有潛力幫助控制無人駕駛車輛或提高殘疾人士的可及性。根據《南華早報》的報導，這項研究的迫切性日益增加，一項發表於《中國醫學雜誌》的研究預測，到2060年，中國將有超過2.4億人經歷中度至完全聽力喪失，這幾乎是2015年記錄的數字的兩倍。蘇金龍指出，他在數學、統計學和工程學方面的背景，使他具備了應對 AI 複雜挑戰的基礎，從數據分析到模式識別和建模。

在中國發展人工智能的一大優勢在於擁有龐大的高質量數據集，尤其是來自醫院的數據，這些醫院通常願意分享醫療信息以供研究之用。蘇金龍解釋說，這種數據的獲取加快了醫療和情感支持領域 AI 工具的發展。蘇金龍的團隊還與總部位於深圳的 Mind with Heart Robotics 合作，該公司專注於創建電子寵物和人形機器人，旨在充當情感伴侶和心理支持系統。這些機器人可以協助自閉症兒童，幫助他們表達情感。通過機器學習，這些機器人能夠實時分析面部表情並分類情感狀態，幫助看護人員更有效地做出反應。

此外，蘇金龍的研究還延伸至醫學影像領域，AI 模型在龐大的數據集上進行訓練，能夠識別出如面部腫脹、 swelling 或變色等細微症狀，這些可能是疾病的信號。這類研究不僅有助於提升醫療診斷的準確性，還可能推動整體醫療體系的進步，讓更多人受益於技術的發展。

