中國新3A《逆行計畫：共生者》公開預告！縫合《惡靈古堡》和《捍衛任務》？

中國遊戲近幾年大量爆發，尤其是在《黑神話：悟空》成功後，許多新遊戲接連公開並引起關注。而近日，中國杭州逆城遊戲團隊（Invercity Game Works），公開了一款名為《逆行計畫：共生者》（Project Retrograde）的生存動作冒險遊戲首支預告。由於玩法與畫面呈現，被不少網友稱為是遊戲《惡靈古堡》+電影《捍衛任務》縫合體。

John Wick？（圖源：逆行計劃-共生者）

《逆行計畫：共生者》長達 4 分鐘的預告（Bilibili 連結），講述了架空世界的 1995 年，被人類視為末日方舟的地底世界，因為遠古寄生生命「L.U.C.A.」的突然入侵而變得支離破碎，人類在恐懼與絕望中苦苦求生...。而玩家將扮演一位被神秘寄生體「選中」的賞金獵人，在文明廢墟中揭開滅世真相。目前根據官方說法，《逆行計畫：共生者》還在開發前期，發售時將會採取單機買斷制的方式登陸 PC 和遊戲主機平台。

雖然是 1995 年，但整個遊戲世界觀偏向科幻風格，並且裡面敵人都像是經典的殭屍一樣，甚至還有會撞破牆壁追著主角跑得巨型人形怪物，各種畫面中的敵人元素，讓不少中國網友認為像是《惡靈古堡》系列。然而在幾段疑似實機遊玩畫面的戰鬥中，主角遇到的敵人外貌，以及拿出手槍和敵人交手的動作，和電影《捍衛任務》系列中的主角約翰維克（John Wick）使用的槍鬥術一模一樣。

而對於《捍衛任務》基本上就是致敬，官方給出的提示也很明顯，《逆行計畫：共生者》官方網站上，表示主角可以吸收其他宿主戰鬥記憶的能力，來解鎖寄生技能，變成功夫宗師或是「Baba Yaga」，以此體驗腎上腺素飆升的爽快戰鬥。

