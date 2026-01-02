中國於聯合國會議上對商業衛星的安全風險表達擔憂

中國在聯合國對於商業互聯網衛星在低地球軌道的快速增長提出了新的擔憂，警告該趨勢對安全、保安及法律風險構成嚴重威脅。這些評論是在俄羅斯召開的非正式聯合國安全理事會會議上發表的，吸引了全球對衛星擁堵問題的重視，正值中國太空官員與一位高級 Starlink 執行官之間的公開交流之後不久。

在會議上，中國代表指出，商業衛星網絡的快速擴張，特別是由單一國家運營的衛星網絡，超越了國際規範。根據北京聯合國任務所發佈的一份聲明，這位外交官強調，大型衛星星座正在給共享的軌道和頻率資源帶來壓力，並增加了空間中發生危險事件的可能性。他表示，近年來人類在外太空的探索與利用上取得了新進展，但同時必須注意，某國商業衛星星座的無限制擴張，在缺乏有效監管的情況下，已經導致明顯的安全和保安挑戰。

這番言論直接提及了 SpaceX 的 Starlink 網絡，目前該網絡在軌道上運行約 1 萬顆衛星。該系統計劃將擴展至超過 4.2 萬顆衛星，每顆衛星的運行時間約為五年，然後會被故意退軌並在大氣中燒毀。

中國也指出了與 Starlink 衛星有關的具體事件。代表提到在 2021 年發生的兩起事件，Starlink 太空船與中國的空間站發生了近距離接近，迫使宇航員採取迴避行動。他表示，這些衛星對中國空間站進行了危險的近距離接近，對中國宇航員的安全構成了嚴重威脅。最近，另一事件進一步加深了北京的擔憂。最近有一顆 Starlink 衛星在軌道上解體，產生了超過一百個碎片，這位代表指出，增長的碎片數量對於缺乏追蹤和機動能力的國家運營的太空船來說尤其危險。

除了物理安全，中國還警告商業衛星的軍事使用日益增加，模糊了民用與防禦活動之間的界限。代表表示，衛星被用於偵察和戰場通信，這加劇了外太空軍備競賽的風險。他們指出，這模糊了外太空軍事和民用活動之間的界限，造成了問責困境，並對《外太空條約》和國家責任法提出挑戰。

《外太空條約》自 1967 年生效，要求各國對其國家太空活動負責，包括由私營公司進行的活動。中國外交官強調，最終責任在於政府。他解釋說，當商業太空活動妨礙其他國家和平利用外太空或加劇外太空軍備競賽時，相關國家必須承擔管轄責任。

中國還指責衛星運營商在未經授權的情況下跨境提供服務，聲稱這妨礙了南亞、東南亞和部分非洲地區的內部事務。根據這位代表的說法，Starlink 服務已被恐怖分子、分裂主義團體和詐騙網絡在某些地區使用。Elon Musk 先前否認 Starlink 被印度的叛亂分子使用，並表示其衛星信號在印度地區已被關閉。SpaceX 在十月表示，已主動識別並禁用與緬甸可疑詐騙中心相關的超過 2,500 套 Starlink 設備。

聯合國的言論跟隨了 Starlink 工程副總裁 Michael Nicolls 在 12 月 13 日的社交媒體發文，他提到一顆 Starlink 衛星與一顆新發射的中國衛星之間發生了近距離接觸，並補充說沒有進行協調。中國發射服務提供商 CAS Space 回應稱，如果確認該事件發生，那麼它是在其任務結束後發生的，並呼籲重新合作。CAS Space 表示，這需要重新建立兩個新太空生態系統之間的合作。

