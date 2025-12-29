中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！

旅行社突然急凍，團客瞬間變稀有

哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。

想像一下，本來熱鬧的旅行社櫃台，現在突然冷清清，團客訂單像被凍結一樣。這消息來自日本電視台的報導，他們引述匿名官員說，這是文化和旅遊部親自召集負責人開會下的命令。

結果呢？好幾家旅行社已經開始停接日本團，搞得想組團去賞櫻或泡溫泉的民眾一頭霧水。個人自由行暫時沒事，但團體遊這塊大餅，瞬間縮水四成，業者恐怕要哭暈在廁所了。

高市早苗一席話，惹毛北京大動作

這一切的導火線，竟然是日本首相高市早苗的嘴巴！她在國會講到台灣議題時，發表了一些讓中方不爽的言論，像是強調日本要守護自身利益啥的。

北京一看，火氣上來，先是呼籲民眾自發減少赴日，現在直接升級成官方指令。據說，這不只是隨便說說，還附帶封口令，旅行社不能對外洩漏，否則麻煩大。

日方官員分析，這是中國在施壓，試圖讓日本在國際上顯得孤立，尤其想給美國看。不過，中方好像也不想全面開戰，只是針對高市這號人物出招。結果，日本旅遊業又要捏把冷汗了。

經濟大出血，日本損失上兆日圓

別以為這只是小打小鬧，日本經濟可要遭殃了！根據日本學者估算，光是先前呼籲減少赴日，就讓日本損失近1.8萬億日圓，換算港幣約900億，簡直是天文數字。

現在團客再砍四成，影響恐怕雪上加霜。想想那些熱門景點，像是東京迪士尼或京都寺廟，本來中國遊客是主力，現在少了這麼多，飯店和商店老闆可能要開始賣慘。

中國這邊，旅行社業務急凍，員工恐怕也要開始找副業。不過，日本政府表示會繼續觀察數據，評估實際衝擊，同時強調對華關係不能退讓。

