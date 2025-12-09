中國暫停大型粒子加速器計畫 CERN主任：歐洲機會

（法新社瑞士梅蘭9日電） 歐洲核子研究組織（CERN）主任吉亞諾提表示，中國暫停其大型粒子加速器計畫，對歐洲而言是一個「機會」，為歐洲計畫的實施創造了有利條件。

10年前，中國宣布計畫建造環形正負電子對撞機（CEPC），全長100公里，若建成將成為世界上最大的粒子加速器。

然而，歐洲核子研究組織主任吉亞諾提（Fabiola Gianotti）在近期的一次記者會簡報中表示，北京最近已將該計畫擱置。

她指出：「負責篩選計畫的中國科學院決定批准一個較小、低能量的對撞機，而非與歐洲核子研究組織直接競爭的CEPC。」

中國科學院高能物理研究所所長王貽芳向法新社證實，CEPC未納入下一個5年計畫。

中國的CEPC一旦建成，將遠大於目前世界上最大的加速器—歐洲核子研究組織的大型強子對撞機（LHC），LHC能以驚人的速度讓粒子相撞。

LHC周長27公里，位於法國和瑞士邊界下方約100公尺深處。這座環形加速器曾成功進行質子對撞，證明希格斯玻色子（Higgs boson）的存在。這顆被稱為「上帝粒子」於2012年的發現，改變了科學界對粒子如何獲得質量的理解。

歐洲核子研究組織主要辦公室也位於日內瓦附近的法瑞邊境，致力於揭示宇宙的組成及運作方式。

LHC預計將在2040年左右完成其使命，歐洲核子研究組織正考慮建造一個更大型的對撞機，以讓科學家持續探索知識的邊界。

計畫中的未來環形對撞機（FCC）將是一個周長91公里、平均深度地下200公尺的環形設施。

科學家認為，普通物質—如恆星、氣體、塵埃、行星及其上的一切—僅占宇宙的5%。FCC將嘗試揭示構成其餘95%的能量與物質，也就是科學家尚未直接觀測到的暗物質與暗能量。

這項耗資約170億美元的龐大計畫，目前尚未獲得歐洲核子研究組織25個成員國的批准。

吉亞諾提宣布，歐洲核子研究組織理事會在11月7日就可行性研究（包括地質、領土、技術、科學及財務方面）發表了「非常正面的意見」。

她說：「如果一切順利，該計畫可能在2028年獲得批准。」

FCC可能在2040年代末投入運作，其規模之大讓反對者認為過於龐大，尤其如果中國以較低成本進行類似規模的研究。

但中國暫停計畫，為歐洲核子研究組織提供了明確的優勢。