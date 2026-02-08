中國最新 YJ-15 反艦導彈或已正式服役於海軍艦載機

一張照片在網上曝光，顯示一架中國人民解放軍海軍的艦載戰鬥機攜帶兩枚最新的 YJ-15 反艦導彈。更重要的是，這些導彈似乎是以實際作戰配置出現，而非遊行展示模型。如果這張照片的真實性得到證實，這強烈暗示 YJ-15 現在已經進入現役，而不僅僅是原型機。這也意味著這款導彈已經整合進艦載機中，讓中國能夠從空中對遠距離的艦船發動攻擊。

這張新圖片填補了之前的空白，因為目前尚不清楚這款新導彈的具體角色。YJ-15 首次在中國最新的勝利遊行中亮相。儘管導彈的官方數據尚未公開，但據信其射程至少為 500 公里（311 英里）。分析人士還相信，這款導彈的終端速度可達到 4 至 5 馬赫。如果 YJ-15 真的投入使用，那麼攔截或反制的難度將會非常大，因為反應時間以秒來計算，而非以分鐘計算。

將 YJ-15 放在背景中來看，其他空對海導彈的速度則慢得多。例如，印度的 BrahMos-A 最高可達馬赫 3，而俄羅斯的 Kh-31AD 則可達約馬赫 4。美國的主要反艦導彈 Harpoon 現在已經老化，最高速度僅約馬赫 0.9。因此，如果 YJ-15 的速度估算準確，這將使它成為世界上最快的空射反艦巡航導彈之一。

這款導彈的另一個關鍵特點是，它似乎是專門為戰鬥機設計，而非轟炸機。中國的戰鬥機隊伍，如 J-15T 和 J-16，理論上可以攜帶多枚 YJ-15，這將大大增加其航空母艦的打擊靈活性。YJ-15 也填補了中國導彈庫中的一個重要空白。目前，中國擁有的 YJ-21 被認為是高超音速導彈，目的是打擊航空母艦；接下來是 YJ-12，這是一種重型超音速轟炸機釋放武器。

至於美國是否落後，現在中國的反艦導彈 YJ-83K 是亞音速的，並且已經老化，而 YJ-15 則設計用來替代它。YJ-15 則位於一個相對優越的位置，速度足夠快，可以潛在地壓倒防禦，同時又輕巧，適合常規海軍航空作戰。據報導，這款導彈還具備出色的導引和生存能力。

根據《南華早報》等消息來源，該導彈擁有衛星、雷達和紅外線導引系統。它還具備抗干擾功能，甚至可能具有終端機動能力。如果這些消息屬實，這款導彈能夠在重度電子戰環境中追踪目標，並能在衝擊前進行躲避或俯衝。

儘管這張新圖片的真實性仍待討論，但它顯示出中國可能已經擁有先進的反艦武器。對於五角大樓來說，這可能是個令人擔憂的信號，因為美國目前仍在努力研發自己的高超音速武器，並且仍依賴亞音速的彈藥進行海軍打擊任務。

