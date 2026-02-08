消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
中國最新 YJ-15 反艦導彈或已正式服役於海軍艦載機
一張照片在網上曝光，顯示一架中國人民解放軍海軍的艦載戰鬥機攜帶兩枚最新的 YJ-15 反艦導彈。更重要的是，這些導彈似乎是以實際作戰配置出現，而非遊行展示模型。如果這張照片的真實性得到證實，這強烈暗示 YJ-15 現在已經進入現役，而不僅僅是原型機。這也意味著這款導彈已經整合進艦載機中，讓中國能夠從空中對遠距離的艦船發動攻擊。
這張新圖片填補了之前的空白，因為目前尚不清楚這款新導彈的具體角色。YJ-15 首次在中國最新的勝利遊行中亮相。儘管導彈的官方數據尚未公開，但據信其射程至少為 500 公里（311 英里）。分析人士還相信，這款導彈的終端速度可達到 4 至 5 馬赫。如果 YJ-15 真的投入使用，那麼攔截或反制的難度將會非常大，因為反應時間以秒來計算，而非以分鐘計算。
將 YJ-15 放在背景中來看，其他空對海導彈的速度則慢得多。例如，印度的 BrahMos-A 最高可達馬赫 3，而俄羅斯的 Kh-31AD 則可達約馬赫 4。美國的主要反艦導彈 Harpoon 現在已經老化，最高速度僅約馬赫 0.9。因此，如果 YJ-15 的速度估算準確，這將使它成為世界上最快的空射反艦巡航導彈之一。
這款導彈的另一個關鍵特點是，它似乎是專門為戰鬥機設計，而非轟炸機。中國的戰鬥機隊伍，如 J-15T 和 J-16，理論上可以攜帶多枚 YJ-15，這將大大增加其航空母艦的打擊靈活性。YJ-15 也填補了中國導彈庫中的一個重要空白。目前，中國擁有的 YJ-21 被認為是高超音速導彈，目的是打擊航空母艦；接下來是 YJ-12，這是一種重型超音速轟炸機釋放武器。
至於美國是否落後，現在中國的反艦導彈 YJ-83K 是亞音速的，並且已經老化，而 YJ-15 則設計用來替代它。YJ-15 則位於一個相對優越的位置，速度足夠快，可以潛在地壓倒防禦，同時又輕巧，適合常規海軍航空作戰。據報導，這款導彈還具備出色的導引和生存能力。
根據《南華早報》等消息來源，該導彈擁有衛星、雷達和紅外線導引系統。它還具備抗干擾功能，甚至可能具有終端機動能力。如果這些消息屬實，這款導彈能夠在重度電子戰環境中追踪目標，並能在衝擊前進行躲避或俯衝。
儘管這張新圖片的真實性仍待討論，但它顯示出中國可能已經擁有先進的反艦武器。對於五角大樓來說，這可能是個令人擔憂的信號，因為美國目前仍在努力研發自己的高超音速武器，並且仍依賴亞音速的彈藥進行海軍打擊任務。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
巴塞正式退出 歐超聯名存實亡
【Now Sports】多達12隊歐洲豪門在2021年商討組成歐超聯之後，面對公眾反對、政治壓力及歐洲足協的抵制，令球會相繼退出，時至今日連一直堅持的巴塞隆拿都決定放手，歐超聯只餘下皇家馬德里一所球會未表態放棄。巴塞隆拿發表正式通知，表示將退出歐超聯相關計劃，聲明更只有三行，語氣簡潔但毫無迴轉餘地：「巴塞隆拿告知大家，今日已正式通知歐洲超級聯賽公司及曾參與該項目之球會，宣佈退出歐洲超級聯賽項目。」歐超聯的商討可追溯至2021年4月，受到各方壓力之後，馬體會、祖雲達斯、米蘭雙雄都放棄計劃，然後一眾英超球隊都抽身而去，如今巴塞都離開，只餘皇馬一隊苦撐。2025年年末，皇馬曾就歐超聯一事控告歐洲足協，指其濫用球壇的壟斷地位，視歐超聯為其一大威脅，逐一向參與的球會施壓，嚴重違反歐盟競爭法，更向歐洲足協追討多達40億美元的賠償。言猶在耳，巴塞卻在這個時刻正式退出歐超聯，意味著只餘下皇馬孤軍作戰。球壇對這個大型聯賽褒貶不一，不過主流意見都認為這事件加速了歐聯賽制的改革，目標是帶來更多比賽數量、更高的球會收益，某程度上對歐洲球壇帶來一定的好處。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
英超話題｜曼聯5連勝在望 瘋狂球迷「髮哥」500日唔剪頭髮終於「叫糊」
曼聯球迷Frank Ilett因一個「豪賭式」承諾而成為網絡紅人——只要紅魔鬼一日未能連贏五場，他就絕不剪頭。呢個挑戰至少已接近500日，期間頭髮愈留愈長，亦見證住曼聯多次起落。
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。
《拳霸》影星Tony Jaa驚傳患癌 近照暴瘦影迷憂心 傳已接受化療兩年
現年50歲的泰國影星Tony Jaa，昔日憑《拳霸》、《冬蔭公》、《殺破狼II》等電影而成為國際動作巨星，他以肌肉精練、硬朗健碩的形象深入民心。