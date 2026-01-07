中國機器人公司 Fourier 在 CES 2036 首次展示全尺寸護理機器人 GR-3

中國機器人公司 Fourier 在 2036 年 CES 展會上首次進軍美國市場，推出了其首款全尺寸護理機器人 GR-3，展示了人類與機器人互動的新前沿。這款人形機器人結合了先進的感知技術、直觀的智能和友好的設計，為參觀者提供了一個互動性強的體驗。與 GR-3 進行自然對話、嘗試觸摸互動、參與有趣的活動或觀賞其生動的舞蹈表演，均成為現場參加者的選擇。該機器人還在現場棋局中展現了戰略思維，能夠即時感知棋盤並做出反應。

在 2025 年 8 月，該公司首次發佈了 GR-3，旨在為人類與機器人之間的互動帶來情感、同理心和連結。GR-3 標誌著新一代以人為中心的機器人，身高 165 公分，重量 71 公斤，擁有 55 種自由度，結合了緊湊精確的工程設計和適合家庭、公共空間、商業環境及助理生活設施的柔和外觀。

GR-3 的核心是該公司的全感知多模態互動系統，能夠無縫整合視覺、聽覺和觸覺感知。這款機器人能夠定位聲音、追蹤運動、識別面孔，並對微妙的觸摸做出反應。其混合控制架構將快速反射反應與先進的語言模型推理相結合，使 GR-3 能夠即時解釋意圖並做出自然反應。根據該公司所述，GR-3 專為重要時刻設計，從共享對話和情感安慰到日常協助和陪伴。

GR-3 的動畫面部界面、流暢的步態和生動的手勢賦予了它個性，而其全身的 31 個壓力傳感器則觸發逼真的反應，如眨眼、眼球追蹤和微妙的情感暗示。該公司聲稱，其柔和的外殼、溫暖的中性色調和高級內飾使其感覺更為親切。無論是安慰兒童、協助老年人，還是支持健康監測，GR-3 顯示了人形機器人如何結合實用性與情感智能，提供真正互動和響應的陪伴。

在 2026 年 CES 展會上，Fourier 還將推出一款基於同一設計語言和角色個性的小型玩偶型陪伴機器人概念。這款小巧、靈活且反應迅速的概念模型可以像收藏品一樣被打扮和個性化，探索了基於人工智能的陪伴的新可能性，提供日常的存在感、創造力和舒適感。儘管仍在開發中，該概念反映了公司相信有意義的互動可以在任何規模下發生的信念。

Fourier 表示，首度參加 CES 標誌著該公司全球擴展的重要一步。公司專注於主動式人工智能機器人技術，從核心組件和硬件到具體化人工智能和互動智能，以使人形機器人真正實用且廣泛可用。Fourier 希望通過專注於以人為中心的場景，提供不僅具備功能性，還能夠關懷的機器人，成為在現實環境中提供支持、溫暖和有意義互動的陪伴者。

Fourier 是一批在 2026 年 CES 展會上對人形機器人產生重大影響的中國機器人公司的其中一員。來自中國大陸的十多家公司以及創紀錄的香港代表團將於 1 月 4 日至 9 日展示創新產品。欲了解有關 CES 2026 的持續新聞、深入報導及重要發展，請參考 IE 團隊的報導。

