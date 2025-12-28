中國正式實施電動車電池安全新標準

中國已完成對其國家監管框架的全面升級，最終確定並修訂了涵蓋 13 個主要工業領域的標準，其中首次將電動車動力電池的安全要求正式提升為強制性標準。這些標準是在七個中央政府部門共同發佈的協調行動計劃下制定的，並已獲得批准、公佈，並計劃於近期生效。這些措施是《通過標準促進設備更新和消費品以舊換新的行動計劃》的組成部分，旨在通過更強的監管指導來推動工業現代化及消費市場的更新。

根據官方披露，新採納的標準專注於三個主要領域：提高能效和排放基準、加強產品質量和安全要求，以及擴大對回收系統和循環資源利用的監管覆蓋範圍。在最新的監管推動下，北京推出了一套針對能源效率和排放的全面更新方案，涵蓋了煤炭發電、鋼鐵生產和建材等主要行業。總計已有 113 項國家標準獲得批准並公佈，包括針對能源消耗的強制性限制，旨在加速淘汰過時和低效的生產能力。

修訂後的框架還對廣泛使用的工業設備如鍋爐、電動機和變壓器施加了更嚴格的效率要求。與工業改革同時，監管機構還推出了一套針對日常消費需求最直接相關的 115 項國家標準，涵蓋從汽車和家電到家居用品及新興消費品的各個領域。在此框架內，電動車動力電池的安全規則得到了顯著加強。更新後的規定明確要求電動車電池不得著火或爆炸，首次在全國範圍內將這些安全門檻設立為強制性技術要求。

根據中國國家市場監管總局的劉洪生表示，新的電動車電池規則代表了安全監管的一個重要進步。他指出，強制性標準將要求汽車製造商改善電池設計和熱管理，從而使新能源車輛更加安全。中國更新的電動車電池安全框架的推行時間表也已明確，根據最近的摘要，修訂後的國家標準 GB 38031-2025 預計將於 2026 年 7 月 1 日生效，所有新車型批准需從該日期起遵循。根據早期標準批准的車輛將被放置於不同的過渡安排中，大多數情況下的合規截止日期延長至 2027 年 7 月 1 日。

此外，中國還擴大了對可持續性的監管重點，批准並公佈了 66 項專注於資源回收和循環利用的國家標準。新的框架涵蓋產品回收的全生命周期，包括舊貨的收集、拆解、處理和再生。這些標準適用於家電、家具、電子產品、光伏系統、風力發電設備和動力電池等廣泛領域，加強了國家推動更加循環和資源高效經濟的整體努力。

