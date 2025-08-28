中國民企500強2025｜京東逾萬億營收稱王 阿里第二 華為騰訊排幾第？(附名單)

羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
全國工商聯於今日(28日)發布「2025中國民營企業500強」名單。其中，京東(9618)以總營收近1.16萬億元(人民幣，下同)稱王，阿里巴巴(中國)以9,817.7億元緊隨其後排名第二，恒力集團則以8,715.2億元位列第三。
華為比亞迪居第四五 騰訊第六
華為以8,620.7億元營收排名第四，比亞迪(1211)及騰訊(700)分別以7,771億元和6,602.6億元營收位列第五和第六。美的集團(300)、小米通訊技術、寧德時代(3750)、順豐控股(6936)等知名企業也紛紛上榜，分別位列第13、16、17和21位，顯示科技與高端製造業持續領跑。
在2024年，民營企業500強入圍門檻增至270.23億元，營業收入總額達43.05萬億元。超過千億元的企業有105家，超過5,000億元的有11家。500強企業資產總額為51.15萬億元，超過千億元的有97家，超過5,000億元的有16家。有29家企業入圍《財富》世界500強榜單。
2025中國民企500強名單十強
排名
企業名稱
省份
總營收(人民幣)
1
京東集團
北京市
約1.16萬億元
2
阿里巴巴(中國)
浙江省
約9,817億元
3
恒力集團
江蘇省
約8,715億元
4
華為
廣東省
約8,621億元
5
比亞迪
廣東省
約7,771億元
6
騰訊
廣東省
約6,603億元
7
浙江榮盛控股集團
浙江省
約6,586億元
8
浙江吉利控股集團
浙江省
約5,748億元
9
盛虹控股集團
江蘇省
約5,656億元
10
山東魏橋創業集團
山東省
約5,585億元
