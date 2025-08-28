中國民企500強出爐，京東營收破萬億人民幣奪冠。(資料圖片)

全國工商聯於今日(28日)發布「2025中國民營企業500強」名單。其中，京東(9618)以總營收近1.16萬億元(人民幣，下同)稱王，阿里巴巴(中國)以9,817.7億元緊隨其後排名第二，恒力集團則以8,715.2億元位列第三。

華為比亞迪居第四五 騰訊第六

華為以8,620.7億元營收排名第四，比亞迪(1211)及騰訊(700)分別以7,771億元和6,602.6億元營收位列第五和第六。美的集團(300)、小米通訊技術、寧德時代(3750)、順豐控股(6936)等知名企業也紛紛上榜，分別位列第13、16、17和21位，顯示科技與高端製造業持續領跑。

在2024年，民營企業500強入圍門檻增至270.23億元，營業收入總額達43.05萬億元。超過千億元的企業有105家，超過5,000億元的有11家。500強企業資產總額為51.15萬億元，超過千億元的有97家，超過5,000億元的有16家。有29家企業入圍《財富》世界500強榜單。

2025中國民企500強名單十強

排名 企業名稱 省份 總營收(人民幣) 1 京東集團 北京市 約1.16萬億元 2 阿里巴巴(中國) 浙江省 約9,817億元 3 恒力集團 江蘇省 約8,715億元 4 華為 廣東省 約8,621億元 5 比亞迪 廣東省 約7,771億元 6 騰訊 廣東省 約6,603億元 7 浙江榮盛控股集團 浙江省 約6,586億元 8 浙江吉利控股集團 浙江省 約5,748億元 9 盛虹控股集團 江蘇省 約5,656億元 10 山東魏橋創業集團 山東省 約5,585億元

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/中國民企500強2025-京東逾萬億營收稱王-阿里第二-華為騰訊排幾第-附名單-/593678?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral