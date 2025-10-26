中國民間對日索賠第一人 童增病逝終年69歲

【on.cc東網專訊】有「中國民間對日索賠第一人」之稱的中國民間對日索賠聯合會會長童增，因病醫治無效，上周四（23日）在北京離世，終年69歲。

童增工作室上周六（25日）發表訃告指，童增於1956年出生於重慶，1982年畢業於四川大學經濟系，後獲北京大學法學碩士學位。他曾擔任中國民間對日索賠聯合會會長、中國民間保釣聯合會會長、中國宋慶齡基金會理事等職務。1990年，童增發表《中國要求日本受害賠償刻不容緩》，首次區分「戰爭賠償」與「民間賠償」概念，開創性地提出「中國民間受害者有向日本政府和企業進行索賠的權利」，奠定了中國民間對日索賠的法理基礎。

童增生前發起「中國民間對日索賠」運動，持續不斷地致力於揭露侵華日軍戰爭罪行，幫助中國民間受害者及其家人向日本政府和日本加害企業索賠，維護其合法權益。

