中國海軍驅逐艦展示電子戰能力 針對外國軍機接近台灣

中國國家廣播電視總台最近播出了有關中國人民解放軍海軍（PLA Navy）如何利用電子戰技術挑戰外國軍機在台灣附近活動的詳細報導。影片中展示了「雲南」號，這是一艘055型導彈驅逐艦，也是中國艦隊中最先進的水面作戰艦艇之一，該艦在靠近台灣的水域中發射了電子干擾導彈。這段影片是中國海軍擴張系列報導的一部分，首次公開展示了這艘軍艦在台灣水域進行所謂的電子對抗措施。

報導指出，這些系統被啟動以干擾和警告外國飛機，提供了北京如何將電子戰整合到其海上巡邏和區域威懾戰略中的罕見視角。影片中顯示在潛在飛機接近艦艇時，「雲南」號的船員迅速行動。一名水手透過雙筒望遠鏡掃視地平線，並下令準備右舷，驅逐艦則追蹤幾組不斷改變航向的飛機。

廣告 廣告

根據報導，該艦隨後將雷達系統切換至高功率模式，以擴大探測範圍。同時，其電子戰裝置準備了能夠進行主動和被動干擾的導彈，標誌著船艦從監控模式轉向全面電子對抗姿態。隨著情況的發展，「雲南」號向航空母艦「山東」號請求支援，後者派出三架飛機確認不明飛機的存在。只有在確認後，驅逐艦才發射了四枚電子干擾導彈。

影片中的一名船員王亮表示，現代海軍戰爭不僅僅是單艦的力量，還涉及所有作戰系統在空中和海洋中如何協同工作。王在報導中指出，解放軍海軍正處於常規與數位衝突的前沿，衝突不僅限於水面作戰，還包括空中和導彈防禦、反潛作戰及電子戰。

此次報導未具體指出參與此次遭遇的外國軍隊，但在台灣周邊的緊張局勢持續上升的背景下進行。去年12月，美國國務院批准了約 111 億美元的武器銷售給台灣，這一舉動遭到北京的多次批評。同時，中國與日本之間的外交警告也在加劇，因為日本首相高市早苗曾表示，若中國攻擊台灣，東京將做出軍事回應，進一步凸顯了該問題如何吸引多個區域及全球大國的關注。除了「雲南」號的片段，國家廣播電視總台還播放了055型驅逐艦「南昌」號與航空母艦「遼寧」號在藍水部署中執行類似任務的畫面，該艦不斷改變航向以阻止兩艘外國艦艇試圖穿越航母群。

推薦閱讀