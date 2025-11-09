中國消費者物價指數負轉正 10月年增0.2%

中國駐歐盟使團表示,歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉,允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓,出席反華組織「對華政策跨國議會聯盟」年會並進行「台獨」分裂活動,中方表示強烈憤慨、堅决反對,已向歐方提出嚴正交涉,指做法嚴重損害中方核心利益,嚴重違反一個中國原則,嚴重干涉中國內政,嚴重衝擊中歐政治互信。中國駐歐盟使團強調,台灣問題事關中國主權和領土完整,是中國核心利益中的核心,是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則,也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則,停止為「台獨」行徑撑腰張目,停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號,採取切實措施消除惡劣影響,以實際行動尊重支持中方核心利益,維護中歐關係大局。 (BC)

infocast ・ 16 小時前