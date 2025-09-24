環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
中國測試全球最大的兆瓦級飛行「風車」空艇
中國最近成功完成了其自主設計的浮動風力發電機 S1500 在新疆哈密的首次飛行。這一系統經過了嚴格的測試，包括全沙漠組裝和在強風中的多次部署，標誌著空中風能的一個重要里程碑。根據北京 SAWES 能源科技有限公司的說法，S1500 是一個兆瓦級的商業系統，像一個巨型的齊柏林飛船一樣漂浮在空中。其尺寸約為 60 米長、40 米寬及 40 米高，無疑是迄今為止建造的最大的空中風能發電機。
S1500 與傳統風力發電機的不同之處在於，它不需要塔架或深基礎，這使得材料使用量減少了 40%，電力成本降低了 30%。整個單元可以在數小時內移動，這使其適用於沙漠、島嶼及礦區等地。這一先進設計的推出，為空中風能的開發打開了新局面。S1500 配備了一個主翼和一個環形翼，這兩者共同形成一個巨大的導管。導管內部有 12 套發電機組，每套額定功率為 100 kW，這些轉子能夠捕捉穩定的高空風並將其轉換為電力，電力則通過繩索將其傳送到地面。
SAWES 在清華大學和中國科學院航空航天信息研究院的支持下開發了這個氣球。研究人員掌握了氣球穩定性、超輕發電機和公里級高壓繩索的技術，使得大型空中風能系統的實現變得可行。在此之前的原型機為 S1500 的研發鋪平了道路。2024 年 10 月，充氦的 S500 飛船在湖北省達到了約 500 米的高空，產生了超過 50 kW 的電力。三個月後，S1000 爬升至約 1,000 米的高空，電力產出翻倍達到 100 kW，這些逐步的進展幫助驗證了高空能源採集的概念。
高空風能是一種尚未開發的巨大資源，位於地面 500 米至 10,000 米之間的高空風速比地表風速更強勁、更穩定，這些風能豐富、廣泛可用且無碳。根據 AIR 的研究人員龔澤奇的解釋，風力發電的物理學使得這一資源極具價值。「當風速加倍時，它攜帶的能量增加八倍；風速三倍時，能量則增加到 27 倍。」這一指數增長顯示了為何像 S1500 這樣的高空風力發電機能夠產生比傳統地面系統多得多的電力。SAWES 還設想該平台可用於快速災後救援，該系統能在地震或洪水後迅速部署，為燈光、收音機和救生設備提供電力。
中國長期以來已認識到空中風能的潛力。國家發展和改革委員會發佈的一項行動計劃，列出了 2016 年至 2030 年間大規模高空風力發電機的研究和開發優先事項。透過減少對傳統地面風力發電機的依賴，空中系統能夠在偏遠或難以到達的地區開發新的能源來源。它們的可移動性也使其適合於臨時安裝或緊急供電。S1500 代表了數十年高空能源研究的巔峰，其成功飛行表明中國已準備好利用這一最後的可再生能源大資源之一。隨著空中風能攜帶的能量是地面風能的幾倍，空中風力發電機很快將在全球能源轉型中發揮關鍵作用。
推薦閱讀
其他人也在看
颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日下午1點至4點考慮改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
環境局：現屆政府不會實施垃圾收費 經濟轉型帶來壓力
環境及生態局今日(23日)向立法會提交文件，宣布現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費。AASTOCKS ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
消息：政府今日開會評估是否需要發布「極端情況」
樺加沙正逐漸遠離香港，天文台預料八號烈風或暴風信號會維持至今晚(24日)8時， 隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。AASTOCKS ・ 2 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 8 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 11 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前