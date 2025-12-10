中國測試全球首款無 GPS 的量子無線電通訊裝置

中國在量子科學應用於實際軍事行動方面邁出了重要一步。根據《科技日報》的報導，該國的邊境部隊目前正在測試世界上首個可攜帶的量子無線電設備。這次試驗為中國人民解放軍提供了一種新的通信工具，專為標準系統失效的地區而設計。

人民解放軍的信息支持部隊確認，其重 3 公斤的原型在最近的野外演習中成功接收了數十英里外的無線電信號。該團隊能夠實時解碼信息，根據《南華早報》的報導，這次成功的實驗將為任何新的作戰部隊提供新的通信手段。該部隊的工程師詹子豪表示，未來它可以滿足在山谷和密林等障礙環境中的緊急通信需求。

廣告 廣告

邊防巡邏部隊經常在陡峭的峽谷、偏遠的高地和崎嶇的森林中作業，這些地方許多通信系統都會失效。信號可能會減弱、反射或完全失敗。人民解放軍表示，這款新設備旨在解決這些常見的故障，為部隊提供在基礎設施有限時的可靠備用方案。

量子機制的微型化使設備體積縮小。無線電通信仍然是長距離連接中最可靠的方法之一，因為它的傳播距離更遠，且穿透障礙物的能力優於其他信號。傳統接收天線需要大量空間，且通常變得沉重和昂貴，限制了前線條件下的機動性。為了解決這個問題，詹子豪與一家製造商合作重新設計了無線電的接收機制。通過將接收陣列縮小到僅幾厘米，團隊生產出一款足夠強大的緊湊型設備，適用於實際的野外使用。

儘管尺寸更小，但這款重 3 公斤的原型保持了與大型系統相同的信號強度，並且可以由單名士兵攜帶而不影響其移動能力。在長城北部的賽北草原成功試驗後，詹子豪正準備在沿海前線位置進行設備測試。他補充道，雖然戰場是不可預測的，但可以展望未來。唯有以與戰爭相同的強度來對待科學研究，確保有效設備進入戰場，才能更好地執行任務。

量子技術正從實驗室轉向軍事單位。一位來自信息支持部隊的未具名官員表示，該部隊正在加快將下一代技術引入軍事網絡作業的努力。基於量子理論的通信、探測和計算設備正逐步從實驗室環境向現實世界的野外測試過渡。未來，將會出現新一代設備，以增強我軍的網絡系統。

中國和美國在量子技術方面的投資均相當龐大。這些工具可能會改變感測、加密、安全數據傳輸和戰場意識。兩國均將量子設備視為未來衝突中的潛在戰略優勢。

近幾個月來，中國已經揭示了幾項量子突破。十月，中國宣佈開始量產世界首個超低噪聲單光子探測器，該探測器能夠追踪隱形飛機。這款被稱為「光子捕手」的探測器可以識別電磁能量的最小單位，並支援量子雷達和安全量子通信系統。

同時，美國-中國經濟與安全審查委員會在十一月的報告中指出，量子計算將深刻影響通信和數據安全，並提供顯著的情報和軍事優勢。報告還指出，美國在大多數量子研究領域仍然領先全球，但中國則投資於工業規模的資金和集中協調，以爭取在量子系統中獲得主導地位。該委員會形容，中國在量子通信領域領先，並在量子計算和探測方面取得快速進展。報告還警告，中國將國家實驗室、防務相關公司和人民解放軍採購整合起來，加速了其量子項目的軍事應用。中國對量子技術的追求與其國家安全目標密切相關。

推薦閱讀