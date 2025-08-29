中國測試類似美國海軍「Gimbal」 UFO 的垂直起降無人機

近十年前，一名美國海軍飛行員報告在東海岸上空發現一架形狀如紡錘的未識別飛行物，這一事件引起了全球的關注。2015年的這一遭遇，稱為「Gimbal」事件，當時由美國海軍的 F/A-18 超級大黃蜂戰鬥機拍攝，並於 2021 年解密。該影片引發了對於不明空中現象的全球推測，並引發了對超越已知軍事技術的航空科技的質疑。最近，中國的科學家們根據這一事件的形狀，建造並測試了一款具有相似輪廓的無人機。

根據《南華早報》的報導，鄭州航空工業學院的研究人員展示了一款垂直起降（VTOL）無人機，其設計與 Gimbal 的形狀相呼應。這款實驗飛機不同於傳統的四旋翼或固定翼設計，採用了橢圓形的閉合環翼，將直的中央部分與垂直穩定器整合在一起。這種設計的結果是，飛機的機身看起來像一個飛行的紡錘。四個安裝在翼接合處的旋翼提供了垂直飛行所需的升力，並在轉換時保證穩定性。項目負責人劉詹和教授表示，這一設計融合了多旋翼無人機和固定翼飛機的優勢，旨在解決航空領域長期存在的取捨問題。

傳統的 VTOL 無人機能夠在狹小的空間內懸停和著陸，但往往在航程和耐力方面有所妥協。而固定翼無人機則在飛行中提供更大的效率，但需要跑道或彈射系統。劉教授的團隊認為，這一新的橢圓形翼設計可以彌補這一差距。在垂直起降過程中，旋翼提供穩定的升力。一旦飛行，飛機轉入前行，混合翼通過循環控制和增強的壓力差產生可觀的升力。在模擬和測試飛行中，無人機的升力曲線斜率超過了傳統直翼的兩倍。後續的飛行數據確認了升力效率的顯著提高，使無人機在低速和高攻角下的穩定性能得到了增強，這是其他無人機通常受限的條件。

這架無人機設計為模組化的載荷，適用於各種傳感器、供應艙、應急設備和大氣採樣器。根據項目團隊的說法，這款無人機可以用於戰場監視、海洋偵察、環境監測和緊急響應等多種應用。潛在的任務包括水質取樣、快速向偏遠地區運送物資以及在傳統無人機可能遇到困難的沿海環境中進行搜索救援行動。《南華早報》報導指出，中國科學家們還在探索更為流線型的 VTOL 設計，以便於海軍部署，包括能夠從戰艦上發射的無人機。

儘管測試結果積極，但仍然面臨挑戰。獨特的環翼形狀會造成額外的空氣動力學阻力，研究團隊正在通過改善翼的曲率和整體形狀來減少這一問題。他們還需要優化控制算法，以防止因增加阻力而導致的低效飛行。有些批評者認為，紡錘形的飛機可能不穩定。然而，劉教授的團隊報告稱，他們的原型在多次測試中飛行穩定。該翼有效地管理氣流，即使在陡角攻擊下也能保持控制。

對於觀察者來說，這架無人機的輪廓讓人聯想到近十年前引起國際關注的 Gimbal 影片。儘管美國海軍從未對 2015 年的目擊事件作出解釋，中國研究人員表示，他們的飛機證明了不常規形狀在空氣動力學上可以具有實際的優勢。劉教授及其同事在今年早些時候的同行評審論文中寫道：「這一設計融合了多旋翼和固定翼飛機的最佳特性。」

