中國激光原子鐘精確測定恐龍蛋年齡，首次突破

在恐龍學的研究中，近期有一項重要的進展，科學家們成功開發了一種新的方法，可以通過激光分析恐龍蛋殼碎片來直接測定恐龍蛋的年齡。這項研究由中國湖北省地質科學研究所的研究人員進行，並於9月11日發表。透過這種激光技術，研究團隊成功地將來自中國中部青龍山遺址的一組恐龍蛋的年齡確定為約8,500萬年前，屬於晚白堊紀時期。這些化石蛋的物種為 Placoolithus tumiaolingensis，是該遺址首次被可靠測定年齡的化石蛋。

研究的負責人趙斌博士在新聞發布會上表示：「我們為這些化石提供了第一個穩健的時間框架，解決了長期以來對其年齡的諸多不確定性。」這一新方法的出現，對於恐龍蛋化石的年齡測定具有重大意義，因為以往的測定方法依賴間接的方式，這往往不夠準確。例如，傳統上常用的火山岩測定法，由於火山岩可能因地質過程而變化，或者在恐龍蛋產下後很久才形成，導致年齡估計不準確。而新技術的碳酸鈾鉛（U-Pb）測定法，則提供了一個更直接、可靠的解決方案。

這一技術的工作原理是，通過微型激光照射蛋殼碎片，測量蛋殼內碳酸鹽礦物中鈾與鉛原子的比率。趙博士進一步解釋道：「我們用微型激光照射蛋殼樣本，將碳酸鹽礦物氣化為氣霧，然後通過質譜儀分析鈾和鉛原子的數量。由於鈾以固定的速率衰變為鉛，我們能夠通過測量累積的鉛來計算年齡，這就像化石的原子鐘。」這一技術在青龍山遺址的恐龍蛋化石中得到了測試，該遺址被認為是中國首個國家級的恐龍蛋化石保護區，擁有多達3,000個化石蛋。

新的測定方法顯示，這些恐龍蛋的年齡約為8,500萬年，誤差範圍為170萬年。趙博士表示：「這一進展徹底改變了我們建立全球恐龍蛋年代學的能力。」白堊紀是全球變化的時期，伴隨著劇烈的火山活動和大規模滅絕事件。這一時期的化石為科學家提供了有關過去氣候的重要線索。這些恐龍蛋是在晚白堊紀的土侖世產下的，距離全球變冷的時期已經過了數百萬年。這一氣候變化的轉變可能對恐龍的多樣性造成了衝擊，並影響了青龍山遺址物種的產卵習慣。

趙博士指出：「Dendroolithids（物種群）的專門孔結構可能是對這一氣候變化的進化適應，因為在氣候變冷的過程中，全球範圍內出現了新的蛋類型。」他補充道：「P. tumiaolingensis 可能代表了一個進化的死胡同，這類產卵的恐龍未能成功適應變冷的氣候。」研究團隊已計劃擴大取樣範圍，考察不同岩層中的蛋，以構建更詳細的區域性時間線。這一測定方法對於理解恐龍的演化、滅絕事件以及晚白堊紀期間的環境變化具有重要意義。這些發現已在《地球科學前沿》期刊上報導。

