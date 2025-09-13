中國牡蠣啟發的「骨膠」瞬間修復骨折

一組中國研究人員成功研發出一種新型醫療粘合劑，名為「Bone-02」。這種新型粘合劑的靈感來自於牡蠣，旨在幫助快速修復骨折，而無需金屬板、螺絲或大型手術。這種粘合劑可以直接注入骨折部位，促進骨骼的修復。研究顯示，該粘合劑能在 2 至 3 分鐘內將骨骼碎片牢固地黏合在一起，即使是在血液豐富的環境中，這也是大多數粘合劑無法有效工作的地方。

根據研究團隊的領導人林先鋒的說法，他是與著名的浙江大學附屬的邵逸夫醫院的副主任整形外科醫生，這種粘合劑在濕潤且血液豐富的環境中能夠實現精確的固定。牡蠣之所以成為研究的靈感來源，是因為它們在惡劣的水下環境中能夠出色地附著於岩石、橋墩甚至彼此，通過分泌一種富含蛋白質的粘合劑來實現這一點。

與普通粘合劑不同，這種物質能夠在潮濕、鹹水以及不斷移動的條件下工作，形成一種強韌的黏合，能夠抵抗壓力和侵蝕。科學家們研究這一自然過程後發現，牡蠣的粘合劑能與表面產生強烈的化學相互作用並迅速硬化。通過模仿這一機制，中國團隊設計出「Bone-02」，使其能夠在人體的濕潤和血液豐富的環境中牢固固定。

這種新型粘合劑具有令人印象深刻的性能，包括能夠承受顯著力量而不失效。在測試中，該粘合劑的黏合強度超過 400 磅（超過 181 公斤）。它的剪切強度為 0.5 兆帕（MPa），顯示出對滑動的卓越抵抗力。此外，該粘合劑的抗壓強度達到 10 MPa，顯示出其抵抗破碎的能力。這種粘合劑還是可生物降解的，意味著隨著骨骼的癒合，身體會吸收它，因此無需進行第二次手術去移除植入物。早期測試表明，這種粘合劑是安全有效的，並且與金屬硬件相比，降低了感染風險。

這一發現的重要性在於，它可能為未來的手術開啟了更快的可能性。現在的手術可以在幾分鐘內完成，而不再需要數小時。這種粘合劑還可以減少侵入性手術的需求，在某些情況下，可能只需較小的切口。此外，它還可能在某些情況下消除對永久性植入物的需求。然而，最重要的好處無疑是改善骨折的癒合。其強大的固定能力能減少由於骨骼碎片未對齊而引起的併發症。這種粘合劑還可以降低患者的費用和風險，從而減少感染的可能性，並且不再需要第二次手術。如果臨床試驗繼續確認這些結果，這可能會對骨科手術產生重大影響，尤其是在處理複雜骨折（如事故造成的骨骼粉碎）時。骨骼將不再需要用金屬板和螺絲進行「重建」，而是可以「粘合」回去，讓其自然癒合。

