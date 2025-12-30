中國環台軍演第2天 遠程火箭實彈射擊

（法新社北京30日電） 中國今天在台灣周邊實彈發射遠程火箭，並出動數十架戰機及海軍艦艇進行第二天的環台演習，模擬封鎖台灣主要港口並攻擊海上目標。

這場為期兩天、代號「正義使命2025」的軍事演習自29日展開，台北方面譴責這是「高度挑釁且魯莽」的行為。

法新社記者在距離台灣本島最近的福建平潭島觀察到，30日上午約9時有多枚火箭連續升空，天空中劃出白色尾煙軌跡。

至少有10枚火箭接連發射，每一枚都發出巨響，在平潭全島迴盪。

旅客們奔向面海的木製圍欄，紛紛拿出手機拍攝火箭升空的照片和影片。

中國人民解放軍隨後發表聲明表示，已在台灣以北海域「實施遠程實彈射擊演練，達到預期效果」。

共軍這次軍演前，美國才剛向台灣大規模軍售，而11月初新任日本首相高市早苗則在國會答詢時稱，若北京對台動武，東京可能採取軍事回應。

中國外長王毅今天在北京發表談話，稱美大規模對台軍售，中方將「堅決反制」，並強調任何阻礙中國實現統一國家的企圖「都必將以失敗告終」。